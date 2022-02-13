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Какой десерт выбрать по гороскопу – 12 сладостей для каждого знака Зодиака

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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13 февраля, 22:00
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Как удивить близкого человека в День Святого Валентина, купив сладости? Ловите подсказки! 12 десертов, которые подойдут по характеру каждому знаку Зодиака
Как выбрать десерт по гороскопу на День святого Валентина
Как выбрать десерт по гороскопу на День святого Валентина / Фото: Коллаж: Сегодня

Отличным дополнением к валентинке на 14-е февраля станет десерт. Сладости на День святого Валентина – не просто традиция, а и фетиш, и подарок, и основное блюдо. Если вы задумались, какой десерт выбрать, читайте подсказки в нашем материале.

Собрали рекомендации – сладости для всех представителей знаков Зодиака.

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Овен (21 марта — 19 апреля)

Они упрямы, самонадеянны и всегда должны быть главными. Все должно быть так, как говорят Овны, ведь они всегда правы. Какой же десерт подойдет представителям этого знака Зодиака? Конечно, торт "Наполеон"! Ведь они считают, что мир создан только дня них.

Торт "Наполеон"
Торт "Наполеон" / Фото: Pinterest

Телец (20 апреля — 20 мая)

Надежные и преданные друзья, которые всегда рядом и на них всегда можно положиться. Тельцы ценят комфорт, для них также важна стабильность. Главное, что нужно знать, когда вы рядом с тельцом – то, что их нужно часто хвалить. Прямо как бабушкины сырники!

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Сырники
Сырники / Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Легкие, яркие, оригинальные личности всегда в поисках чего-то нового. Вы никогда не угонитесь за их непредсказуемостью! Удивить Близнецов можно только чем-то необычным, самым трендовым. Это может быть картофельное молоко, крофли (комбинация круассана и вафли) или эспрессо-мартини.

Крофли
Крофли / Фото: unsplash.com

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Рак (22 июня — 22 июля)

Раки – самые надежные и лучшие защитники своей семьи, друзей и близких. Оказавшись рядом с ними, вы всегда будете чувствовать любовь, уют и комфорт. Тоже самое вы будете чувствовать, поедая киндеры.

Киндер-сюрприз
Киндер-сюрприз / Фото: пресс-служба

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы красивы, умны, благородны и постоянно стремятся к популярности. Тирамису – вот десерт, который лучше всего подойдет этим представителям знака Зодиака. Этому итальянскому десерту давно отдают пальму первенства. Что интересно, в переводе с итальянского "тирамису" означает "подбодри меня, вознеси меня".

Тирамису
Тирамису / Фото: unsplash.com

Дева (23 августа — 22 сентября)

Достаточно консервативны, правильные, Девы медленно, но уверенно двигаются к своей цели. Скорее всего они выберут традиционные сладости, привычные им с детства – яблочную шарлотку или пирожное "Картошка".

Яблочная шарлотка
Яблочная шарлотка / Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Изысканные, гармоничные, душевные личности, которые любят изысканные вещи и блюда. Тут все просто, удивить Весы вы сможете, если в это время года найдете вкусную и сладкую клубнику за все деньги мира.

Клубника
Клубника / Фото: unsplash.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скрытные, настойчивые, загадочные и властные, Скорпионы идут напролом к своей цели. Впечатлит их только что-то острое, например, – трюфельный торт с перцем чили.

Трюфельный торт с перцем чили
Трюфельный торт с перцем чили

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Одни из самых ярых спорщиков, среди всех знаков Зодиака. Они любят доказывать свою правоту, даже если теряют нить рассказа и понимают, что, возможно, и не правы. Купите им разноцветные макаруны, пусть развлекаются!

Макаруны
Макаруны / Фото: unsplash.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Твердость духа, выдержка, терпение – основные качества Козерогов. Они будут благодарны, если презентуете им брауни. Традиционный американский пирог с насыщенным шоколадным вкусом можно легко и просто приготовить дома. Даже если что-то пойдет не так, Козероги выдержат все.

Брауни
Брауни / Фото: unsplash.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Люди с непростым характером, которые превыше всего ставят свободу. Они непредсказуемы и скрыты. Предпочитают быть независимыми. Поэтому просто дайте им самим выбрать, что же они хотят на десерт. Вам останется только оплатить счета.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Нежные, романтичные и чувственные. Именно такими мы представляем Рыб. Порадовать сладостями их просто – выберите чизкейк. Нежное творожное суфле в один миг растопит их сердце.

Чизкейк
Чизкейк / Фото: unsplash.com

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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Ольга Дударенко
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