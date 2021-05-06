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Стилист Селин Дион и Зендаи стал самым влиятельным в Голливуде: кто такой Ло Роуч

Сегодня, 17:05

42-летний афроамериканец — лидер ежегодного рейтинга престижного журнала

Фото: instagram.com/luxurylaw

Роскошным образом в платье Valentino Зендая затмила многих на "Оскаре-2021". И все благодаря стилисту Ло Роучу, который одевает актрису с 2011 года. Сегодня журнал The Hollywood Reporter признал его самым влиятельным стилистом года. Он появился на обложке и страницах специального выпуска издания.

Вместе с Ло Роучем в фотосессии поучаствовали его клиентки — все та же Зендая и звезда "Хода королевы" Аня Тейлор-Джой. Впрочем, он также известен сотрудничеством с Селин Дион, Приянкой Чопра, Арианой Гранде, Кэрри Вашингтон и Томом Холландом.

Зендая, Ло Роуч, Аня Тейлор-Джой
Зендая, Ло Роуч, Аня Тейлор-Джой
Фото: The Hollywood Reporter

Как и подобает самому влиятельному стилисту, для съемки The Hollywood Reporter Ло выбрал эпатажный образ. На обложке он позирует в белом пиджаке, полупрозрачных лосинах и красной юбке в клетку. Обувь — ботильоны на высоком каблуке от Christian Louboutin, драгоценные украшения — Harry Winston.

Зендая, Ло Роуч, Аня Тейлор-Джой
Зендая, Ло Роуч, Аня Тейлор-Джой
Фото: instagram.com/luxurylaw

Наряд для страниц глянца впечатляет еще больше. Ло Роуч перевоплотился в Наоми Кэмпбелл, надев золотистое пальто и туфли на платформе Valentino Haute Couture.

Ло Роуч
Ло Роуч
Фото: The Hollywood Reporter

Cтилист попадал в рейтинг The Hollywood Reporter еще в 2017-м, но тогда занял всего 21-ю строчку. В этом году издание впервые в истории отдало первое место темнокожему претенденту.

Ло Роуч
Ло Роуч
Фото: The Hollywood Reporter

Составители рейтинга считают, что меняя стиль отдельных знаменитостей, Ло Роуч оказал значительное влияние на модную индустрию в целом. Когда он начал работать с Зендаей 10 лет назад, поклонниками актрисы были зрители канала Disney, а известные дизайнеры отказывались ее одевать.

Стилисту ничего не оставалось, кроме как создавать образы из одежды молодых брендов. А спустя несколько лет крупнейшие модные дома стали сами звонить Ло и предлагать наряды для Зендаи. Из кумира подростков стилист превратил ее в одну из самых модных девушек Голливуда.

Зендая
Зендая
Фото: Getty Images

Зендая
Зендая

Зендая
Зендая
Фото: instagram.com/zendaya

Так же много он сделал для Селин Дион, которую даже на пике карьеры не считали иконой стиля. Лишь в 50 благодаря Ло Роучу она стала звездой фешн-хроник.

Селин Дион
Селин Дион
Фото: Getty Images

Селин Дион
Селин Дион
Фото: instagram/celinedion/

Если пересмотреть самые яркие появления на красных дорожках и фотосессии в глянце за последний год, скорее всего, где-то рядом вы увидите имя Ло.

Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Фото: Instagram

Приянка Чопра
Приянка Чопра
Фото: instagram.com/priyankachopra

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Фото: instagram.com/luxurylaw

Сейчас стилист готовится к баллу Института костюма Met Gala и снимается в фешн-телепроекте Legendary на HBO. Ранее он был судьей шоу "Топ-модель по-американски".

Зендая и Ло Роуч на Met Gala 2019
Зендая и Ло Роуч на Met Gala 2019
Фото: AFP

Также в список The Hollywood Reporter попали стилисты Бейонсе, Реджины Кинг, Леди Гаги, Аманды Сейфрид и Лесли Одома-младшего.

Напомним, что мы рассказывали про лучшие платья "Оскара" за всю историю: 10 нарядов с красной дорожки.

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