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55-летняя Синтия Никсон снялась в шикарной фотосессии для испанского издания (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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23 января, 12:25
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Звезда "Секса в большом городе" позировала в эффектных нарядах модных брендов и дала откровенное интервью о съемках продолжения культового сериала
Синтия Никсон для обложки глянца
Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезда "Секса в большом городе" Синтия Никсон снялась в эффектной фотосессии для обложки модного приложения S Moda испанского издания El País. 55-летняя актриса известна своей борьбой за гендерное равенство, повлияла на миллионы девушек в мире, сыграв героиню культового сериала адвоката-феминистку Миранду Хоббс.

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Известно, что Синтия соглашалась на участие в сиквеле под названием "И просто так" только в том случае, если в сериале будет идеальное сочетание драмы, инклюзивности и разнообразия.

Актриса рассказала в интервью изданию, что хотела, чтобы новый проект освободил многих женщин от страхов, предрассудков и мачо-мыслей.

Синтия Никсон для обложки глянца
Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: smoda.elpais.com

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Синтия позировала в шикарных нарядах модных домом Balenciaga, Prada, Fendi, Stella McCartney и обуви любимого бренда Керри Бредшоу Manolo Blahnik.

Синтия Никсон для обложки глянца
Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: smoda.elpais.com

Resistancia. Спасибо всем в S Moda за добрые слова и этот сказочный, наполненный модой день. Украшать вашу обложку одно удовольствие! Отдельное спасибо команде за то, что вы всегда приносите свою лучшую игру и заставляете меня чувствовать себя чертовски хорошо!

написала Синтия в посте в своем Instagram-аккаунте, разместив снимки со съемки.

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Синтия Никсон для обложки глянца
Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: smoda.elpais.com

Синтия Никсон для обложки глянца
Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: smoda.elpais.com

Синтия Никсон для обложки глянца
Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: smoda.elpais.com

Синтия Никсон для обложки глянца
Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: smoda.elpais.com

Синтия Никсон для обложки глянца
Синтия Никсон для обложки глянца / Фото: smoda.elpais.com

Сериал "И просто так"
смотрите на olltv
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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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