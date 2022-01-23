55-річна Синтія Ніксон знялася у шикарній фотосесії для іспанського видання (фото)

Зірка "Сексу у великому місті" позувала в ефектному вбранні модних брендів і дала відверте інтерв'ю про зйомки продовження культового серіалу

Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: Колаж: Сьогодні

Зірка "Сексу у великому місті" Синтія Ніксон знялася в ефектній фотосесії для обкладинки модного додатку S Moda іспанського видання El País. 55-річна акторка відома своєю боротьбою за гендерну рівність, вплинула на мільйони дівчат у світі, зігравши героїню культового серіалу адвоката-феміністку Міранду Хоббс.

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Відомо, що Синтія погоджувалася на участь у сіквелі під назвою "І просто так" тільки в тому разы, якщо в серіалі буде ідеальне поєднання драми, інклюзивності та різноманітності.

Актриса розповіла в інтерв'ю виданню, що хотіла, щоб новий проєкт звільнив багатьох жінок від страхів, забобонів та мачо-думок.

Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: smoda.elpais.com

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Синтія позувала у шикарних вбраннях модних будинків Balenciaga, Prada, Fendi, Stella McCartney та взутті улюбленого бренду Керрі Бредшоу Manolo Blahnik.

Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: smoda.elpais.com

Resistancia. Дякую всім у S Moda за добрі слова та цей казковий, наповнений модою день. Прикрашати вашу обкладинку одне задоволення! Окремо спасибі команді за те, що ви завжди приносите свою найкращу гру і змушуєте мене відчувати себе страшенно добре!

- написала Синтія в пості у своєму Instagram-акаунті, розмістивши фото зі зйомки.

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Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: smoda.elpais.com

Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: smoda.elpais.com

Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: smoda.elpais.com

Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: smoda.elpais.com

Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: smoda.elpais.com

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