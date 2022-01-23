Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 🚁 ФРН зброя для Києва 💥 Телефонні терористи

Стиль Обами

Модний манікюр

Все до 14 лютого

Сміятись як Джим

Тренди 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

55-річна Синтія Ніксон знялася у шикарній фотосесії для іспанського видання (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 січня, 12:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зірка "Сексу у великому місті" позувала в ефектному вбранні модних брендів і дала відверте інтерв'ю про зйомки продовження культового серіалу
Синтія Ніксон для обкладинки глянцю
Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: Колаж: Сьогодні

Зірка "Сексу у великому місті" Синтія Ніксон знялася в ефектній фотосесії для обкладинки модного додатку S Moda іспанського видання El País. 55-річна акторка відома своєю боротьбою за гендерну рівність, вплинула на мільйони дівчат у світі, зігравши героїню культового серіалу адвоката-феміністку Міранду Хоббс.

Реклама

Відомо, що Синтія погоджувалася на участь у сіквелі під назвою "І просто так" тільки в тому разы, якщо в серіалі буде ідеальне поєднання драми, інклюзивності та різноманітності.

Актриса розповіла в інтерв'ю виданню, що хотіла, щоб новий проєкт звільнив багатьох жінок від страхів, забобонів та мачо-думок.

Синтія Ніксон для обкладинки глянцю
Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: smoda.elpais.com

Реклама

Синтія позувала у шикарних вбраннях модних будинків Balenciaga, Prada, Fendi, Stella McCartney та взутті улюбленого бренду Керрі Бредшоу Manolo Blahnik.

Синтія Ніксон для обкладинки глянцю
Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: smoda.elpais.com

Resistancia. Дякую всім у S Moda за добрі слова та цей казковий, наповнений модою день. Прикрашати вашу обкладинку одне задоволення! Окремо спасибі команді за те, що ви завжди приносите свою найкращу гру і змушуєте мене відчувати себе страшенно добре!

- написала Синтія в пості у своєму Instagram-акаунті, розмістивши фото зі зйомки.

Реклама

Синтія Ніксон для обкладинки глянцю
Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: smoda.elpais.com

Синтія Ніксон для обкладинки глянцю
Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: smoda.elpais.com

Синтія Ніксон для обкладинки глянцю
Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: smoda.elpais.com

Синтія Ніксон для обкладинки глянцю
Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: smoda.elpais.com

Синтія Ніксон для обкладинки глянцю
Синтія Ніксон для обкладинки глянцю / Фото: smoda.elpais.com

Серіал "І просто так"
дивiться на olltv
Дивитися

Читайте також: Сара Джессіка Паркер на прем'єрі продовження серіалу "Секс у великому місті"

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як зробити ідеальне селфі
Дізнатись!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Doodle Сьогодні
23 січня. Руслан Пономарьов. 20 років тому 18-річний юнак з Горлівки, достроково вигравши шахову корону, став наймолодшим чемпіоном світу в історії…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
17 — 23 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти