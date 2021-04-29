Новый glo™ hyper+ предлагает премиальный дизайн и вкус без компромиссов
Сегодня девайсы от glo™ занимают значительную долю на рынке среди устройств, которыми пользуются совершеннолетние потребители табака
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glo™ предназначен для совершеннолетних потребителей табака или никотина
За последние два года компания "Бритиш Американ Тобакко" (БАТ) представила потребителям ряд технологических новинок, среди которых девайс glo™ pro – устройство, где впервые в Украине представлена инновационная индукционная технология нагревания табака.
В мае 2020 года была представлена новая линейка девайсов – прогрессивный glo™ hyper и специально разработана линейка табачных стиков neo™* для более насыщенного вкуса. Кроме того, табачные стики neo™ имеют широкий выбор вкусовых вариаций.
В этом году бренд выпустил стильный девайс glo™ hyper+, в котором реализованы новые дизайнерские решения – изящное сочетание текстур, безупречные линии корпуса, расширенная палитра цветов. Все это придает девайсу премиальный вид.
На выбор предлагается элегантный черный цвет, совершенный синий, изысканный золотой или безупречный белый. Кстати, золотой цвет в линейке hyper представлен впервые. Каждый из этих цветов удачно дополнит любой стильный образ. Металлический корпус девайса hyper+ гармонично сочетается с глянцевой панелью, расположенной на боковой стороне устройства.
За новым актуальным дизайном и стильными оттенками скрывается уже известная совершеннолетним потребителям инновационная технология индукционного нагревания табака. В glo™ hyper+ сохранено два режима: Стандартный и Буст. Последний создан специально для ценителей более ярких вкусовых ощущений. За счет более быстрого прогревания стика (до отметки 270°С в отличие от стандартного режима, температура нагрева которого составляет 250°С) в режиме Буст стик прогревается всего за 15 секунд, а сеанс использования длится три минуты. Для glo™ hyper+ используют табачные стики neo™, позволяющие владельцу устройства почувствовать яркое и насыщенное табачное послевкусие. Линейка neo™ стиков представлена в различных вкусовых вариациях. Выбрать можно как классические табачные вкусы, так и интересные капсульные предложения.
На сегодняшний день компания "Бритиш Американ Тобакко" является одним из лидеров на рынке табачных и никотиносодержащих продуктов. Этой продукцией пользуются миллионы совершеннолетних потребителей по всему миру. Компания имеет фабрики в 43 странах мира, а общая численность работников насчитывает более 53 000 человек. Компания выпускает устройства для вейпинга, системы нагревания табака, а еще востребованные на рынке бестабачные никотиновые паучи, влажный табак и снюс.
* Табакосодержащие изделия для нагревания не являются полностью безопасными и вызывают привыкание.
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