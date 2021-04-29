Актуально

Новий glo™ hyper+ пропонує преміальний дизайн і смак без компромісів

Сьогодні девайси від glo™ займають значну частку на ринку серед пристроїв, якими користуються повнолітні споживачі тютюну

На правах реклами

glo™ призначений для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину

За останні два роки компанія "Бритіш Американ Тобакко" (БАТ) представила споживачам ряд технологічних новинок, серед яких девайс glo™ pro – пристрій, де вперше в Україні представлено інноваційну індукційну технологію нагрівання тютюну.

У травні 2020 року була представлена нова лінійка девайсів — прогресивний glo™ hyper та спеціально розроблена лінійка тютюнових стіків neo™* для більш насиченого смаку. Крім того, тютюнові стіки neo™ мають широкий вибір смакових варіацій.

В 2021 році БАТ випустив стильний девайс glo™ hyper+ Фото: glo™

Преміальний дизайн нового девайсу

Цього року бренд випустив стильний девайс glo™ hyper+, в якому реалізовані нові дизайнерські рішення – витончене поєднання текстур, бездоганні лінії корпусу, розширена палітра кольорів. Все це надає девайсу преміальний вигляд.

Металевий корпус glo™ hyper+ гармонійно поєднується із глянцевою панеллю Фото: glo™

На вибір пропонується елегантний чорний колір, досконалий синій, вишуканий золотий або ж бездоганний білий. До речі, золотий колір у лінійці hyper представлений вперше. Кожен із цих кольорів вдало доповнить будь-який стильний образ. Металевий корпус девайсу hyper+ гармонійно поєднується із глянцевою панеллю, яка розташована збоку пристрою.

Золотий колір в лінійці hyper представлений вперше Фото: glo™

Яскраві смакові відчуття

За новим актуальним дизайном і стильними відтінками ховається вже відома повнолітнім споживачам інноваційна технологія індукційного нагрівання тютюну. У glo™ hyper+ збережено два режими: Стандартний і Буст. Останній створений спеціально для поціновувачів більш яскравих смакових відчуттів. За рахунок швидшого прогрівання стіка (до позначки 270°С на відміну від стандартного режиму, температура нагрівання якого становить 250°С) у режимі Буст стік прогрівається всього за 15 секунд, а сеанс використання триває три хвилини. Для glo™ hyper+ використовують тютюнові стіки neo™, що дозволяють власнику пристрою відчути яскравий та насичений тютюновий післясмак. Лінійка neo™ стіків представлена у різних смакових варіаціях. Обрати можливо як класичні тютюнові смаки, так і цікаві капсульні пропозиції.

Бездоганні лінії корпусу, елегантний чорний колір надають glo™ hyper+ преміальний вигляд Фото: glo™

На сьогоднішній день компанія "Бритіш Американ Тобакко" є одним із лідерів на ринку тютюнових і нікотиновмісних продуктів. Цією продукцією користуються мільйони повнолітніх споживачів по всьому світу. Компанія має фабрики у 43 країнах світу, а загальна чисельність працівників налічує понад 53 тисячі осіб. Компанія випускає пристрої для вейпінгу, системи нагрівання тютюну, а ще затребувані на ринку безтютюнові нікотинові паучі, вологий тютюн і снюс.

* Тютюновмісні вироби для нагрівання не є цілком безпечними та викликають звикання.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися