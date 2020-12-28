"Минимализм и практичность": 10 лучших нарядов Кейт Миддлтон в 2020 году

Вспоминаем самые красивые образы герцогини

Наряды Кейт Миддлтон обсуждают, на ее стиль ровняются. Она даже обогнала Меган Маркл в рейтинге свадебных колец.

Герцогиня Кембриджская считается одной из самых элегантных дам британской королевской семьи, и мы с этим утверждением не можем спорить. В этом материале Сегодня.Lifestyle вспоминаем лучшие образы Кейт в 2020 году.

Из-за пандемии множество светских мероприятий в этом году было отменено, однако несколько супруге принца Уильяма посетить все же удалось. Самыми запоминающимися для нас останутся ее вечерние платья с EE British Academy Film Awards 2020 и на саммите Buckingham Palace.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон в платье Needle & Thread Фото: Getty Images

Нельзя не упомянуть потрясающее изумрудное платье, которое Кейт надела в Guinness Storehouse’s Gravity Bar в марте.

Кейт Миддлтон Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Супруга принца однозначно любит зеленый цвет. В Дублине она также появилась в приталенном платье в белый горох, дополнив образ черными замшевыми сапогами и ремнем.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

И, конечно, еще один выход в зеленом состоялся в Дублине. На встречу с президентом Ирландии Кейт надела костюм с рукавами-фонариками и миди юбкой.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Легкое цветочное платье Миддлтон этим летом обсуждали все. Оно значительно молодит и добавляет привлекательности своей хозяйке.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Это белое платье с пуговицами часто "гуглили" в уходящем году. Не будем скрывать, мы хотели такое же.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

На вечере благотворительной организации Place2Be Кейт Миддлтон блистала в дизайнерском платье от Jenny Packham. Примечательно, что мы уже видели герцогиню в нем же в 2016 году.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Еще один бесспорный фаворит из гардероба Миддлтон – вот это синее платье с воротником и манжетами от английского бренда Beulah London. Ну уж очень идет такой консервативный образ герцогине!

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, что ранее мы обсуждали образы Кейт Миддлтон и Елены Зеленской на их встрече в Британии.

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