Кто такой дизайнер Серджио Хадсон: почему его выбирают самые влиятельные женщины США

Предлагаем узнать о дизайнере, который после инаугурации проснулся знаменитым

Инаугурацию Джо Байдена назвали самим модным событием года. Наряд вице-президента США Камалы Харрис уже все обсудили, а теперь многим интересно, кто же создал образ для такого важно дня. Вице-президент США отдала предпочтение перспективному темнокожему дизайнеру Серджио Хадсону. Уверены, что теперь мы часто будем видеть наряды от этого дизайнера. А значит, стоит узнать о нем побольше.

Впервые дизайнер из Южной Королины заявил о себе в 2013 году на проекте Styled to Rock, продюсером которого была певица Рианна. Серджио пришел с желанием доказать, что чернокожие дизайнеры могут добиться успеха в индустрии моды. У него получилось сделать первый шаг на встречу к своей мечте – он стал победителем проекта.

В 2014 году он основал свой бренд одежды Sergio Hudson. С тех пор он прокладывает дорогу к звездному олимпу. В нарядах от его бренда появлялись Дженнифер Лопес, Бейонсе, Алисса Милано и Деми Ловато.

Дженнифер Лопес в наряде от Sergio Hudson Фото: Pinterest

Бейонсе в наряде от Sergio Hudson Фото: instagram.com/sergiohudson

Деми Ловато в наряде от Sergio Hudson Фото: instagram.com/sergiohudson

Но самым преданным его поклонником считается экс-первая леди США Мишель Обама.

Мишель Обама в наряде от Sergio Hudson Фото: instagram.com/sergiohudson

Барак и Мишель Обама Фото: Getty Images

Как темнокожий дизайнер, работающий в США, Хадсон был ярым критиком в социальных сетях. В Instagram он не боялся говорить о том, что действительно нужно изменить, чтобы сделать индустрию моды более разнообразной. "Причина номер один, по которой темнокожему дизайнеру сложнее добиться успеха – это деньги. Нет недостатка в таланте или идеях. Мы законодатели моды, мы стоим у стоков большинства модных тенденций на протяжении всей истории. Дело в том, что в нас не хотят вкладывать деньги", – написал он в июне 2020 года.

Но, похоже, теперь в бренд Sergio Hudson готовы будут инвестировать. В западных СМИ предполагают, что Хадсон наверняка будет играть важную роль в гардеробе вице-президента Камалы Харрис и что теперь в моде ожидаются большие изменения.

Камала Харрис Фото: Getty Images

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