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Мелания Трамп вышла в народ с улыбкой и в ярком платье за 104 тысячи гривен

Сегодня, 14:35

Мелания облачилась в стильный наряд от Gucci

Буквально вчера Мелания Трамп вместе с супругом, бывшим президентом США Дональдом Трампом, покидала Белый дом в черном наряде, а уже сегодня все обсуждают сияющую Меланию во Флориде.

Для последнего прощального мероприятия Мелания выбрала пестрое платье от Gucci за 3700 долларов (примерно 104,5 тысячи гривен) и балетки, хотя обычно экс-первая леди США предпочитает лодочки на высоком каблуке.

Мелания Трамп
Мелания Трамп
Фото: Getty Images

На фото был запечатлен момент, когда чета Трамп выходила из самолета. На кадрах Мелания улыбалась, что ей не свойственно – сложилось впечатление, что теперь госпожа Трамп выдохнула и расслабилась после пребывания ее супруга на посту президента США в течение четырех лет.

Мелания и Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Ранее мы делали подборку самых стильных и запоминающихся образов Мелании Трамп.

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стиль наряд Мелания Трамп
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