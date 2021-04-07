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И на тренировку, и в люди: дочь Синди Кроуфорд показала, как носить леггинсы

Сегодня, 14:41

Они снова в моде!

Есть по крайней мере 3 модели брюк, которые заменяют джинсы. Но модель Кайя Гербер нашла другую альтернативу — леггинсы. Снова носить их в повседневной жизни призвали Versace, Jacquemus и Saint Laurent. Главное, чтобы они были достаточно плотными и, по возможности, не леопардовыми. А впрочем...

Дочь Синди Кроуфорд — одна из самых горячих поклонниц этого тренда. За пределами фотостудий Кайя появляется исключительно в лосинах и умело сочетает их не только со спортивной одеждой. Например, фишкой последнего образа Гербер стала элегантная сумка-багет By Far.

Кайя Гербер
Кайя Гербер
Фото: Getty Images

Также вместе с леггинсами 19-летняя модель надела лаконичный объемный свитшот Madhappy, солнцезащитные очки и сандалии с носками — еще один смелый тренд. И хотя этот лук получился вполне минималистичным, Гербер любит и более яркие сочетания. Взгляните на джемпер на молнии с хищным принтом и низкие угги.

Кайя Гербер
Кайя Гербер
Фото: Getty Images

У стритстайлеров леггинсы тоже занимают почетное место. Уличные модники носят их с жакетами, кардиганами, лодочками и массивными сапогами. Вот несколько идей для вдохновения.

Фото: instagram.com/modeetchien

Фото: instagram.com/emilisindlev

Фото: instagram.com/emilisindlev

Фото: instagram.com/emilisindlev

Фото: instagram.com/pernilleteisbaek

Фото: instagram.com/ninasandbech

Фото: instagram.com/pernilleteisbaek

Напомним, недавно 19-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд похвасталась снимками в белье и без.

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