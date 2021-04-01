19-летняя дочь супермодели Синди Кроуфорд похвасталась снимками в белье и без

Кайя Кроуфорд снялась в фотосессии для Calvin Klein

19-летняя Кайя Гербер, дочь известной супермодели Синди Кроуфорд, снялась обнаженной для американского бренда Calvin Klein. Откровенными кадрами девушка поделилась с подписчиками на странице в Instagram.

Модель Кайя Гербер

Фото: instagram.com/kaiagerber

Кайя показала несколько удачных образов – в белом и черном, которые подчеркнули ее фигуру. На одном из снимков модель появилась даже без бюстгальтера.

Фото: instagram.com/kaiagerber

Фанаты засыпали Гербер комплиментами и похвалили за красивую фигуру. Они подчеркнули, что девушка выглядит замечательно и у нее большое будущее в модельном бизнесе.

Фото: instagram.com/kaiagerber

"Вау! Потрясающая", "Шикарная", "Очень красивая", "Божественная", "Великолепная девушка!", "Такая милая", "У тебя большое будущее в модельном бизнесе", – отзываются подписчики 19-летней Гербер в комментариях.

Фотографии модели за день собрали почти 400 тысяч лайков.

Напомним, Кайя Гербер подтвердила свой роман со звездой "Эйфории".

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