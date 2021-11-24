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Гламурний Нео: Кіану Рівз знявся для обкладинки глянцю

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
24 листопада, 18:37
В закладинки
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Канадський актор знявся в образах від брендів Dries Van Noten, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli та Brion
Кіану Рівз у фотосесії для Esquire
Кіану Рівз у фотосесії для Esquire / Фото: Esquire

В очікуванні четвертої частини легендарного фантастичного екшену "Матриця: Воскресіння", прем'єра якого у кінотеатрах України з 22 грудня, Кіану Рівз знявся для журналу Esquire. Фотографії настільки гармонійно передають образ того доброго хлопця, якого всі ми так любимо, що стали однією із головних тем у Мережі, поряд з варіантами манікюру на Новий рік 2022 .

Канадський актор приміряв образи з нових чоловічих колекцій брендів Dries Van Noten, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli і Brion. Традиційно, посмішки Кіану Рівза у фотосесі ми не знайшли, але він і без цього красень.

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Кіану Рівз на обкладинці журналу Esquire
Кіану Рівз на обкладинці журналу Esquire / Фото: Esquire

Цікаво, що під час інтерв'ю журналістам видання Рівз подякував своєму колезі по цеху Віллу Сміту за те, що багато років тому той не погодився грати Нео у фільмі "Матриця". Адже завдяки цій доленосній ролі життя самого Кіану круто змінилося.

Фотосесія Кіану для Esquire
Фотосесія Кіану для Esquire / Фото: Esquire

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Також актор відверто сказав, що із задоволенням взяв би участь у зйомках одного з фільмів кіновсесвіту Marvel .

Для мене це було б честю — попрацювати з приголомшливими режисерами та мрійниками. Вони роблять те, що насправді ніхто ніколи не робив. У цьому сенсі Marvel особливі з погляду масштабу, амбіцій, виробництва. Тож було б круто стати частиною цього.

— заявив актор.

Кіану Рівз знявся для журналу
Кіану Рівз знявся для журналу / Фото: Esquire

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Кіану Рівз приміряв образи від відомих брендів
Кіану Рівз приміряв образи від відомих брендів / Фото: Esquire

Фотосесія Кіану для Esquire
Фотосесія Кіану для Esquire / Фото: Esquire

Фотосесія Кіану для Esquire
Фотосесія Кіану для Esquire / Фото: Esquire

Фотосесія Кіану для Esquire
Фотосесія Кіану для Esquire / Фото: Esquire

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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