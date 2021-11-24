Гламурний Нео: Кіану Рівз знявся для обкладинки глянцю

В очікуванні четвертої частини легендарного фантастичного екшену "Матриця: Воскресіння", прем'єра якого у кінотеатрах України з 22 грудня, Кіану Рівз знявся для журналу Esquire. Фотографії настільки гармонійно передають образ того доброго хлопця, якого всі ми так любимо, що стали однією із головних тем у Мережі, поряд з варіантами манікюру на Новий рік 2022 .
Канадський актор приміряв образи з нових чоловічих колекцій брендів Dries Van Noten, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli і Brion. Традиційно, посмішки Кіану Рівза у фотосесі ми не знайшли, але він і без цього красень.
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Цікаво, що під час інтерв'ю журналістам видання Рівз подякував своєму колезі по цеху Віллу Сміту за те, що багато років тому той не погодився грати Нео у фільмі "Матриця". Адже завдяки цій доленосній ролі життя самого Кіану круто змінилося.
Також актор відверто сказав, що із задоволенням взяв би участь у зйомках одного з фільмів кіновсесвіту Marvel .
Для мене це було б честю — попрацювати з приголомшливими режисерами та мрійниками. Вони роблять те, що насправді ніхто ніколи не робив. У цьому сенсі Marvel особливі з погляду масштабу, амбіцій, виробництва. Тож було б круто стати частиною цього.
— заявив актор.
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