49-річний Джаред Лето знявся для обкладинки грецького Vogue. І він прекрасний (фото)

Голлівудський актор став першим чоловіком, який з'явився на обкладинці не лише грецького видання, а й першим у всій Європі у сім'ї Vogue

Джаред Літо – перший чоловік на обкладинці грецького Vogue / Фото: Vogue

Джаред Лето вперше знявся для обкладинки грецького журналу Vogue. Голлівудський актор взяв участь у зйомці жіночого видання для листопадового номера. Цей номер увійде в історію і стане одним із предметів колекціонування для багатьох модних інсайдерів, оскільки артист став першим чоловіком на обкладинці Грецька Vogue.

Що цікаво, Джаред також став першим чоловіком, що знявся для обкладинки Vogue у всій Європі.

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Листопадовий номер вийде відразу з двома обкладинками. На одному Лето позує у рожевій шубі та довгих рукавичках із колекції Gucci Aria, яка була присвячена 100-річчю модного будинку.

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На другому чорно-білому знімку зірка відображена у профіль, також в одязі Gucci.

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В інтерв'ю виданню Джаред Лето розповів про свій ексцентричний стиль, новий фільм під назвою "Дім Gucci", його культову групу 30 Seconds to Mars та свою хоробру матір.

Колекційний листопадовий випуск грецького Vogue надійде у продаж вже цієї неділі 31 жовтня.

Нагадаємо, Гаррі Стайлс став першим чоловіком, який з'явився на обкладинці Vogue. Співак прикрасив грудневу обкладинку американського видання у 2020 році. Тоді Біллі Портер розкритикував американський журнал та біблію моди, зазначивши, що редактори обрали білого цисгендерного чоловіка.

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