Аксессуар дня: клипса для носа Gucci за 18 тыс. грн – фото

Украшение вошло в коллекцию дома моды сезона весна-лето 2022 под названием Gucci Love Parade. Рассказываем, что особенного в таком аксессуаре и стоит ли оно своих денег

Клипса для носа из коллекции Gucci Love Parade - самое странное, что вы сегодня увидите / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы рассказывали о том, как Balenciaga выпустили кеды, которые напоминают старую обувь, перекочевавшую из нашего гардероба на дачу. В этот раз мы нашли украшения Gucci, которые захотели бы иметь в своей коллекции экстравагантные модницы.

В своей весенне-летней коллекции 2022 под названием Gucci Love Parade бренд выпустил линию украшений, в которую вошли клипсы для носа. Изделие изготовлено из гипоаллергенных материалов в соответствии с действующими международными нормами.

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Клипса для носа из коллекции Gucci Love Parade / Фото: Gucci

Украшение примечательно тем, что состоит из клипс для носа и серег, которые соединены плетеной цепочкой. Аксессуар чем-то напоминает пирсинг. Как элементы добавлены неожиданные детали дизайна со сферами, на которых выгравировано название Дома моды.

Клипса для носа из коллекции Gucci Love Parade / Фото: Gucci

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Клипса изготовлена из металла с палладиевым покрытием.

Стоимость такого аксессуара на официальном сайте Gucci составляет 590 евро (ок. 18 123 грн).

Клипса для носа из коллекции Gucci Love Parade / Фото: Gucci

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