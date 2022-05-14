Life
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇧🇾 Скандал с Тихановской ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис

Польза бега

Дело Собчак

Обучение в Германии

Правила питания

Профессия "мама"

Мемы в тему
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Аксессуар дня: клипса для носа Gucci за 18 тыс. грн – фото

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 мая, 13:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украшение вошло в коллекцию дома моды сезона весна-лето 2022 под названием Gucci Love Parade. Рассказываем, что особенного в таком аксессуаре и стоит ли оно своих денег
Клипса для носа из коллекции Gucci Love Parade - самое странное, что вы сегодня увидите
Клипса для носа из коллекции Gucci Love Parade - самое странное, что вы сегодня увидите / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы рассказывали о том, как Balenciaga выпустили кеды, которые напоминают старую обувь, перекочевавшую из нашего гардероба на дачу. В этот раз мы нашли украшения Gucci, которые захотели бы иметь в своей коллекции экстравагантные модницы.

В своей весенне-летней коллекции 2022 под названием Gucci Love Parade бренд выпустил линию украшений, в которую вошли клипсы для носа. Изделие изготовлено из гипоаллергенных материалов в соответствии с действующими международными нормами.

Реклама

Клипса для носа из коллекции Gucci Love Parade
Клипса для носа из коллекции Gucci Love Parade / Фото: Gucci

Украшение примечательно тем, что состоит из клипс для носа и серег, которые соединены плетеной цепочкой. Аксессуар чем-то напоминает пирсинг. Как элементы добавлены неожиданные детали дизайна со сферами, на которых выгравировано название Дома моды.

Клипса для носа из коллекции Gucci Love Parade
Клипса для носа из коллекции Gucci Love Parade / Фото: Gucci

Реклама

Клипса изготовлена из металла с палладиевым покрытием.

Стоимость такого аксессуара на официальном сайте Gucci составляет 590 евро (ок. 18 123 грн).

Клипса для носа из коллекции Gucci Love Parade
Клипса для носа из коллекции Gucci Love Parade / Фото: Gucci

Реклама

Смотрите: 84-летний Энтони Хопкинс и 20-летняя дочь Синди Кроуфорд снялись в рекламе Loewe.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мемы об украинцах
Instagram дня
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Деятели с украинскими корнями
Made in Ukraine
Зигмунд Фрейд
Зигмунд Фрейд

психолог, психоаналитик, психиатр и невролог

Энди Уорхол
Энди Уорхол

художник, продюсер, создатель поп-арта

Чак Паланик
Чак Паланик

писатель, автор книги «Бойцовский клуб»

Дэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд

иллюзионист и гипнотизёр

Стив Возняк
Стив Возняк

изобретатель, соучредитель компании Apple

1 /2
Читать
Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять