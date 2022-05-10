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84-летний Энтони Хопкинс и 20-летняя дочь Синди Кроуфорд снялись в рекламе Loewe – фото

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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10 мая, 14:30
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Звезды позировали знаменитому модному фотографу Юргену Теллеру в вещах из новой весенне-летней коллекции бренда и с необычными аксессуарами. Смотрите фото
Энтони Хопкинс и Кайя Гербер позируют в вещах из новой коллекции, созданной Джонатаном Андерсоном для Loewe
Энтони Хопкинс и Кайя Гербер позируют в вещах из новой коллекции, созданной Джонатаном Андерсоном для Loewe / Фото: Loewe

В минуты стресса и апатии мы отвлекаемся от ужасов войны, разглядывая наряды олимпийского чемпиона в цветах флага Украины, и любуясь стильными образами звезд на страницах глянца и в модных съемках.

Креативный директор испанского бренда Loewe пригласил принять участие в съемке рекламной кампании сезона весна-лето 2022 голливудских звезд, среди которых: Кайя Гербер, Энтони Хопкинс, Джош О’Коннер, Линда Бенглис и Джесси Бакли.

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Рекламная кампания Loewe SS 2022 | Фото: Loewe
Рекламная кампания Loewe SS 2022 / Фото: Loewe
Рекламная кампания Loewe SS 2022 | Фото: Loewe
Рекламная кампания Loewe SS 2022 / Фото: Loewe
Рекламная кампания Loewe SS 2022 | Фото: Loewe
Рекламная кампания Loewe SS 2022 / Фото: Loewe
Рекламная кампания Loewe SS 2022 | Фото: Loewe
Рекламная кампания Loewe SS 2022 / Фото: Loewe
Рекламная кампания Loewe SS 2022 | Фото: Loewe
Рекламная кампания Loewe SS 2022 / Фото: Loewe
Рекламная кампания Loewe SS 2022 | Фото: Loewe
Рекламная кампания Loewe SS 2022 / Фото: Loewe
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Над съемкой работал модный фотограф Юрген Теллер.

На фото 84-летний Энтони Хопкинс позирует в вещах и с сумками из новой коллекции Loewe в саду своего дома.

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Энтони Хопкинс в рекламной кампании Loewe SS 2022
Энтони Хопкинс в рекламной кампании Loewe SS 2022 / Фото: Loewe

Для дочери Синди Кроуфорд 20-летней Кайи Гербер дизайнер выбрал более впечатляющие локации и антураж. Модель позирует в ванной с пеной прямо посреди улицы.

Кайя Гербер в рекламной кампании Loewe SS 2022
Кайя Гербер в рекламной кампании Loewe SS 2022 / Фото: Loewe

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Что интересно, в съемке был использован вантуз наравне с люксовыми вещами.

Необычные аксессуары в рекламной кампании Loewe SS 2022
Необычные аксессуары в рекламной кампании Loewe SS 2022 / Фото: Loewe

Артисты предстали в стильных образах, демонстрируя легкость, креатив и непосредственность.

Вам будет интересно узнать, что Balenciaga выпустили кеды, которые "жизнь помотала".

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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