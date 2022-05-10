Balenciaga выпустили кеды, которые "жизнь помотала" – фото

Обувь, которая пережила Армагеддон – первая мысль, которая приходит на ум, глядя на них. Зачем креативный директор бренда Демна Гвасалия выпустил их и чем вдохновлялся – читайте в материале
Кеды Balenciaga из коллекции «Парижские кроссовки» / Фото: instagram.com/demnagram/
Демна Гвасалия продолжает поражать умы модников во всем мире. Креативный директор Balenciaga опубликовал на своей странице в Instagram фото новой лимитированной коллекции кед. Она получила название "Парижские кроссовки".
Кеды Balenciaga из коллекции "Парижские кроссовки"
Глядя на новое творение дизайнера, сразу вспоминается популярная фраза в соцсетя:
Не тратьте деньги на одежду, тратьте деньги на путешествия. Какая разница, сколько лет вашим кедам, если вы гуляете в них по Парижу.
Кеды Balenciaga из коллекции "Парижские кроссовки" / Фото: instagram.com/demnagram/
Кеды Balenciaga из коллекции "Парижские кроссовки" / Фото: instagram.com/demnagram/
Кеды Balenciaga из коллекции "Парижские кроссовки" / Фото: instagram.com/demnagram/
Кеды Balenciaga из коллекции "Парижские кроссовки" / Фото: instagram.com/demnagram/
Кеды Balenciaga из коллекции "Парижские кроссовки" / Фото: instagram.com/demnagram/
Кеды Balenciaga из коллекции "Парижские кроссовки" / Фото: instagram.com/demnagram/
Кеды Balenciaga из коллекции "Парижские кроссовки" / Фото: instagram.com/demnagram/
Кеды Balenciaga из коллекции "Парижские кроссовки" / Фото: instagram.com/demnagram/
Обувь выглядит так, словно она пережила 11 лет школы, поездку на дачу и посадку картошки, поход в горы и знакомство с вашим любимым псом.
В пресс-релизе сказано, что кеды "предназначены для ношения на всю жизнь". Они будут выпущены ограниченным тиражом в 100 пар в черном, белом, бежевом и красном цветах. Стоимость такой обуви, как и всего у Balenciaga, страшно представить.
Кеды Balenciaga Paris можно будет купить с 16 мая во всем мире на сайте бренда, а в магазинах Японии с 23 мая.
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Юлия Ткачук
Team Lead Life Сегодня
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора