Аксесуар дня: кліпса для носа Gucci за 18 тис. грн – фото

Прикраса увійшла до колекції будинку моди сезону весна-літо 2022 під назвою Gucci Love Parade. Розповідаємо, що особливого в такому аксесуарі і чи варте воно своїх грошей

Кліпса для носа з колекції Gucci Love Parade - найдивніше, що ви сьогодні побачите / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми розповідали про те, як Balenciaga випустили кеди, що нагадують старе взуття, що перекочувало з нашого гардеробу на дачу. На цей раз ми знайшли прикраси Gucci, які захотіли б мати у своїй колекції екстравагантні модниці.

У своїй весняно-літній колекції 2022 року під назвою Gucci Love Parade бренд випустив лінію прикрас, до якої увійшли кліпси для носа. Виріб виготовлений з гіпоалергенних матеріалів відповідно до чинних міжнародних норм.

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Кліпса для носа з колекції Gucci Love Parade / Фото: Gucci

Прикраса примітна тим, що складається з кліпс для носа та сережок, які з'єднані плетеним ланцюжком. Аксесуар чимось нагадує пірсинг. Як елементи додані несподівані деталі дизайну зі сферами, на яких вигравірувано назву будинку моди.

Кліпса для носа з колекції Gucci Love Parade / Фото: Gucci

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Кліпса виготовлена із металу з паладієвим покриттям.

Вартість такого аксесуару на офіційному сайті Gucci складає 590 євро (бл. 18 123 грн).

Кліпса для носа з колекції Gucci Love Parade / Фото: Gucci

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