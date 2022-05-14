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Аксесуар дня: кліпса для носа Gucci за 18 тис. грн – фото

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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14 травня, 13:38
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Прикраса увійшла до колекції будинку моди сезону весна-літо 2022 під назвою Gucci Love Parade. Розповідаємо, що особливого в такому аксесуарі і чи варте воно своїх грошей
Кліпса для носа з колекції Gucci Love Parade - найдивніше, що ви сьогодні побачите
Кліпса для носа з колекції Gucci Love Parade - найдивніше, що ви сьогодні побачите / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми розповідали про те, як Balenciaga випустили кеди, що нагадують старе взуття, що перекочувало з нашого гардеробу на дачу. На цей раз ми знайшли прикраси Gucci, які захотіли б мати у своїй колекції екстравагантні модниці.

У своїй весняно-літній колекції 2022 року під назвою Gucci Love Parade бренд випустив лінію прикрас, до якої увійшли кліпси для носа. Виріб виготовлений з гіпоалергенних матеріалів відповідно до чинних міжнародних норм.

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Кліпса для носа з колекції Gucci Love Parade
Кліпса для носа з колекції Gucci Love Parade / Фото: Gucci

Прикраса примітна тим, що складається з кліпс для носа та сережок, які з'єднані плетеним ланцюжком. Аксесуар чимось нагадує пірсинг. Як елементи додані несподівані деталі дизайну зі сферами, на яких вигравірувано назву будинку моди.

Кліпса для носа з колекції Gucci Love Parade
Кліпса для носа з колекції Gucci Love Parade / Фото: Gucci

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Кліпса виготовлена із металу з паладієвим покриттям.

Вартість такого аксесуару на офіційному сайті Gucci складає 590 євро (бл. 18 123 грн).

Кліпса для носа з колекції Gucci Love Parade
Кліпса для носа з колекції Gucci Love Parade / Фото: Gucci

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Дивіться: 84-річний Ентоні Хопкінс та 20-річна донька Сінді Кроуфорд знялися в рекламі Loewe.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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