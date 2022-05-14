Аксесуар дня: кліпса для носа Gucci за 18 тис. грн – фото

Ми розповідали про те, як Balenciaga випустили кеди, що нагадують старе взуття, що перекочувало з нашого гардеробу на дачу. На цей раз ми знайшли прикраси Gucci, які захотіли б мати у своїй колекції екстравагантні модниці.
У своїй весняно-літній колекції 2022 року під назвою Gucci Love Parade бренд випустив лінію прикрас, до якої увійшли кліпси для носа. Виріб виготовлений з гіпоалергенних матеріалів відповідно до чинних міжнародних норм.
Прикраса примітна тим, що складається з кліпс для носа та сережок, які з'єднані плетеним ланцюжком. Аксесуар чимось нагадує пірсинг. Як елементи додані несподівані деталі дизайну зі сферами, на яких вигравірувано назву будинку моди.
Кліпса виготовлена із металу з паладієвим покриттям.
Вартість такого аксесуару на офіційному сайті Gucci складає 590 євро (бл. 18 123 грн).
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