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Это горячо: 63-летняя Шэрон Стоун снялась в фотосессии в стиле "Основного инстинкта"

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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10 февраля, 15:03
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Актриса появилась в нескольких образах и дала очень откровенное интервью, вспомнив об успехе и преследованию журналистов
Шэрон Стоун снялась в соблазнительной фотосессии и дала откровенное интервью
Шэрон Стоун снялась в соблазнительной фотосессии и дала откровенное интервью / Фото: TheRake

Вчера мы делились потрясающей фотосессией Ким Кардашьян для Vogue, а сегодня покажем вам невероятную съемку Шэрон Стоун. Знаменитость стала героиней легендарного журнала The Rake.

Актриса снялась в соблазнительной фотосессии и дала откровенное интервью в честь 30-летия с момента съемок легендарного фильма "Основной инстинкт", принесшего ей не только мировую славу и неоспоримы статус секс-символа, но и осуждения и сексизм.

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В большом интервью популярному интервьюеру Тому Чемберлину, с которым они встретились в ее особняке в Беверли-Хиллз, звезда призналась, как ей удалось построить жизнь, не поддавшись влиянию общественности и, что самое страшное, пережив непростое детство.

Шэрон Стоун снялась для легендарного журнала The Rake
Шэрон Стоун снялась для легендарного журнала The Rake / Фото: TheRake

В своей книге "Красиво прожить две жизни" Шэрон писала, как отец ее бил, а дед домогался. В 19 будущая знаменитость подписала договор с модельным агентством Ford, после чего забросила учебу в Университете Эдинборо. Но цель была оправдана, ведь ей поскорее хотелось вырваться из "клетки" и стать независимой от семьи.

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Сначала Шэрон дебютировала в фильме Вуди Аллена "Воспоминания о звездной пыли", затем получила роль подружки Шварценеггера в культовом фильме "Вспомнить все". После чего журналисты начали следить за ней буквально по пятам. Успех в этой ленте помог вскоре получить ту самую фатальную роль в "Основном инстинкте". Актриса даже сравнивает себя с принцессой Дианой, вспоминая, как ее преследовали:

Шэрон Стоун снялась для легендарного журнала The Rake
Шэрон Стоун снялась для легендарного журнала The Rake / Фото: TheRake

Мы стали знамениты в одном поколении. И меня, и Диану преследовали. Тогда не было мобильных телефонов и все эти люди приходили смотреть на меня лично. Если я шла в ресторан, то снаружи меня караулили сотни фанатов.

Актриса добавляет:

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Иногда меня сопровождала толпа телохранителей, они доводили меня до машины, сдерживали людей, а потом залазили в авто через окно, потому что не могли открыть дверь. Иногда фанаты буквально разбирали машину – мы уезжали без бамперов, номерных знаков, лезли на крышу. Это было страшно.

Шэрон Стоун снялась для легендарного журнала The Rake
Шэрон Стоун снялась для легендарного журнала The Rake / Фото: TheRake

Шэрон Стоун снялась для легендарного журнала The Rake
Шэрон Стоун снялась для легендарного журнала The Rake / Фото: TheRake

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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