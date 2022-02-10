Это горячо: 63-летняя Шэрон Стоун снялась в фотосессии в стиле "Основного инстинкта"

Актриса появилась в нескольких образах и дала очень откровенное интервью, вспомнив об успехе и преследованию журналистов

Шэрон Стоун снялась в соблазнительной фотосессии и дала откровенное интервью / Фото: TheRake

Вчера мы делились потрясающей фотосессией Ким Кардашьян для Vogue, а сегодня покажем вам невероятную съемку Шэрон Стоун. Знаменитость стала героиней легендарного журнала The Rake.

Актриса снялась в соблазнительной фотосессии и дала откровенное интервью в честь 30-летия с момента съемок легендарного фильма "Основной инстинкт", принесшего ей не только мировую славу и неоспоримы статус секс-символа, но и осуждения и сексизм.

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В большом интервью популярному интервьюеру Тому Чемберлину, с которым они встретились в ее особняке в Беверли-Хиллз, звезда призналась, как ей удалось построить жизнь, не поддавшись влиянию общественности и, что самое страшное, пережив непростое детство.

Шэрон Стоун снялась для легендарного журнала The Rake / Фото: TheRake

В своей книге "Красиво прожить две жизни" Шэрон писала, как отец ее бил, а дед домогался. В 19 будущая знаменитость подписала договор с модельным агентством Ford, после чего забросила учебу в Университете Эдинборо. Но цель была оправдана, ведь ей поскорее хотелось вырваться из "клетки" и стать независимой от семьи.

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Сначала Шэрон дебютировала в фильме Вуди Аллена "Воспоминания о звездной пыли", затем получила роль подружки Шварценеггера в культовом фильме "Вспомнить все". После чего журналисты начали следить за ней буквально по пятам. Успех в этой ленте помог вскоре получить ту самую фатальную роль в "Основном инстинкте". Актриса даже сравнивает себя с принцессой Дианой, вспоминая, как ее преследовали:

Шэрон Стоун снялась для легендарного журнала The Rake / Фото: TheRake

Мы стали знамениты в одном поколении. И меня, и Диану преследовали. Тогда не было мобильных телефонов и все эти люди приходили смотреть на меня лично. Если я шла в ресторан, то снаружи меня караулили сотни фанатов.

Актриса добавляет:

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Иногда меня сопровождала толпа телохранителей, они доводили меня до машины, сдерживали людей, а потом залазили в авто через окно, потому что не могли открыть дверь. Иногда фанаты буквально разбирали машину – мы уезжали без бамперов, номерных знаков, лезли на крышу. Это было страшно.

Шэрон Стоун снялась для легендарного журнала The Rake / Фото: TheRake

Шэрон Стоун снялась для легендарного журнала The Rake / Фото: TheRake

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