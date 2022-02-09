Исповедь богини: Ким Кардашьян снялась для Vogue и рассказала о разводе, новом парне и детях

Знаменитость приоткрыла занавес в свою личную жизнь и объяснила, что значит жить ее жизнью

Ким Кардашьян дала откровенное интервью о разводе и новом парне / Фото: Vogue

Недавно бренд SKIMS представил коллекцию белья ко Дню святого Валентина, в рекламной кампании которого прияла участие основательница бренда. На этом сюрпризы знаменитости не закончились – Ким Кардашьян снялась в стильной фотосессии для мартовского номера Vogue и дала откровенное интервью.

Новая фотосессия Ким Кардашьян и ее четырех детей проходила на парковой территории ее модернистского поместья Хидден-Хиллз, Калифорния, в 20 минутах езды от Лос-Анджелеса.

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Ким Кардашьян снялась для Vogue и рассказала о разводе, новом парне и детях / Фото: Vogue

Ким Кардашьян снялась для Vogue и рассказала о разводе, новом парне и детях / Фото: Vogue

С тех пор, как в начале 2021 года Ким подала на развод, она почти не говорит об этом. Но продолжает считать Канье Уэста своим большим учителем и мотиватором для изменений. После чреды неадекватных выходок бывшего и нелицеприятных высказываний в ее сторону, подрывающих репутацию и наносящих урон семье, Ким просто приняла решение уйти по-филосовски, не обливая никого грязью.

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Ким Кардашьян снялась для Vogue и рассказала о разводе, новом парне и детях / Фото: Vogue

Так долго я делала то, что делало других людей счастливыми. И я думаю, что за последние два года я решила, что сделаю себя счастливой. И это действительно хорошо. И даже если это вызвало изменения и стало причиной моего развода, я думаю, важно быть честной с самим собой. Я выбрала себя. Я думаю, это нормально.

Несмотря на то, что Канье Уэст не стесняет в выражениях и обвинениях в адрес семьи Ким, звезда реалити говорит, что никогда не станет транслировать свои отношения с бывшим на детей:

Ким Кардашьян снялась для Vogue и рассказала о разводе, новом парне и детях / Фото: Vogue

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Вы можете быть очень обижены на своего бывшего, но я считаю, что перед детьми их папа всегда должен выглядеть в лучшем свете. Убедитесь, что вы являетесь самым большим болельщиком своего родителя, независимо от того, через что вы лично проходите.

О новом парне, юмористе SNL Пите Дэвидсоне, знаменитость говорит неохотно, но немного завуалировано рассказала об их недавнем отдыхе на Багамах, откуда Ким делилась сексуальными фото в купальниках:

Ким Кардашьян снялась для Vogue и рассказала о разводе, новом парне и детях / Фото: Vogue

Я была на Багамах, и люди, с которыми мы отдыхали, сказали: "Мы в отпуске. Мы давно не были в отпуске". А потом они выбросили свои телефоны в океан. Я такая: "Что? А так можно?".

Также Ким поделилась секретом безупречной внешности и успеха: жить ее жизнью означает питаться растительной пищей и ежедневно вставать на тренировку в 5:30 утра — как правило, после пяти часов сна — это базовый уровень знаменитости для функционирования.

Ким Кардашьян снялась для Vogue и рассказала о разводе, новом парне и детях / Фото: Vogue

Ким Кардашьян снялась для Vogue и рассказала о разводе, новом парне и детях / Фото: Vogue

Ким Кардашьян снялась для Vogue и рассказала о разводе, новом парне и детях / Фото: Vogue

Ким Кардашьян снялась для Vogue и рассказала о разводе, новом парне и детях / Фото: Vogue

Ким Кардашьян снялась для Vogue и рассказала о разводе, новом парне и детях / Фото: Vogue

Ким Кардашьян снялась для Vogue и рассказала о разводе, новом парне и детях / Фото: Vogue

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