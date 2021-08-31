17 образов принцессы Дианы, которые актуальны по сей день

Принцесса Диана, образы которой с завидным постоянством повторяет Кейт Миддлтон, была иконой стиля и сейчас вдохновляет дизайнеров мировых домов моды и инфлюенсеров. Хотя мы и привыкли ассоциировать леди Ди с элегантным имиджем, назвать ее наряды трендовыми вряд ли можно.
Основу гардероба Дианы составляли вполне обычные вещи, которые могла бы носить любая другая женщина. Виной всему — королевский протокол.
Однако Диана не боялась экспериментов со стилем и женственностью, стараясь проявить индивидуальность. В итоге многие образы королевы сердец стали хрестоматийными, а по ее многочисленным публичным выходам можно составить целое модное издание.
От платья Dior в бельевом стиле эпохи Джона Гальяно, до комбинаций велосипедных шорт и свитшотов, множества разноцветных деловых костюмов, оверсайз вещей, романтичных платьев и ярких анималистических принтов. Мы выбрали 15 самых красивых образов, которые можно позаимствовать из модного наследия принцессы Дианы для ежедневного гардероба.
Разноцветные деловые костюмы
Брюки с принтами
Анималистические принты
Свитера с надписями
Платье-комбинация
Пуховики
Комбинезоны
Плиссе
Велосипедки
Укороченные брюки
Boyfriend style
Принцесса Диана, 1992 / Фото: Getty Images
Маленькое черное платье
Рассказываем в ролике и племяннице леди Ди:
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