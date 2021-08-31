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17 образов принцессы Дианы, которые актуальны по сей день

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
31 августа, 14:55
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Сегодня ровно 24 года, как мир потерял принцессу Диану. Королева человеческих сердец погибла в страшном ДТП, но по сей день остается в памяти миллионов людей на планете
Принцесса Диана - икона и пример для миллионов людей на планете
Принцесса Диана - икона и пример для миллионов людей на планете / Фото: Getty Images

Принцесса Диана, образы которой с завидным постоянством повторяет Кейт Миддлтон, была иконой стиля и сейчас вдохновляет дизайнеров мировых домов моды и инфлюенсеров. Хотя мы и привыкли ассоциировать леди Ди с элегантным имиджем, назвать ее наряды трендовыми вряд ли можно.

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Основу гардероба Дианы составляли вполне обычные вещи, которые могла бы носить любая другая женщина. Виной всему — королевский протокол.

Однако Диана не боялась экспериментов со стилем и женственностью, стараясь проявить индивидуальность. В итоге многие образы королевы сердец стали хрестоматийными, а по ее многочисленным публичным выходам можно составить целое модное издание.

От платья Dior в бельевом стиле эпохи Джона Гальяно, до комбинаций велосипедных шорт и свитшотов, множества разноцветных деловых костюмов, оверсайз вещей, романтичных платьев и ярких анималистических принтов. Мы выбрали 15 самых красивых образов, которые можно позаимствовать из модного наследия принцессы Дианы для ежедневного гардероба.

Разноцветные деловые костюмы

Принцесса Диана на церемонии Кубка Федерации, 1991
Принцесса Диана на церемонии Кубка Федерации, 1991 / Фото: Getty Images

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Леди Ди в Ноттингеме, 1992
Леди Ди в Ноттингеме, 1992 / Фото: Getty Images

Принцесса Диана в костюме Moschino в Токио
Принцесса Диана в костюме Moschino в Токио / Фото: Getty Images

Брюки с принтами

Леди Ди с принцем Уильямом
Леди Ди с принцем Уильямом / Фото: Getty Images

Анималистические принты

Принцесса Диана на острове Неккер, 1990
Принцесса Диана на острове Неккер, 1990 / Фото: Getty Images

Свитера с надписями

Принцесса Диана с детьми
Принцесса Диана с детьми / Фото: Getty Images

Платье-комбинация

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Принцесса Диана на Met Gala, 1996
Принцесса Диана на Met Gala, 1996 / Фото: Getty Images

Пуховики

Принцесса Диана на зимнем отдыхе
Принцесса Диана на зимнем отдыхе / Фото: Getty Images

Комбинезоны

Принцесса Диана с принцами Гарри и Уильямом, 1993
Принцесса Диана с принцами Гарри и Уильямом, 1993 / Фото: Getty Images

Принцесса Диана в саду Кенсингтонского дворца
Принцесса Диана в саду Кенсингтонского дворца / Фото: Getty Images

Плиссе

Принцесса Диана с сыновьями в аэропорту Абердина, 1986
Принцесса Диана с сыновьями в аэропорту Абердина, 1986 / Фото: Getty Images

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Принцесса Диана на матче поло в Виндзоре, 1989
Принцесса Диана на матче поло в Виндзоре, 1989 / Фото: Getty Images

Велосипедки

Принцесса Диана, 1994
Принцесса Диана, 1994 / Фото: Getty Images

Укороченные брюки

Принцесса Диана, 1997
Принцесса Диана, 1997 / Фото: Getty Images

Boyfriend style

Принцесса Диана, 1988
Принцесса Диана, 1988 / Фото: Getty Images

Принцесса Диана, 1992
Принцесса Диана, 1992 / Фото: Getty Images

Маленькое черное платье

Принцесса Диана в знаменитом "платье мести", 1994
Принцесса Диана в знаменитом "платье мести", 1994 / Фото: Getty Images

Рассказываем в ролике и племяннице леди Ди:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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