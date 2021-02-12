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7 (не)романтичных фильмов на День святого Валентина

Сегодня, 16:00

Анти"валентиновские" фильмы для циников

Каждый год перед Днем святого Валентина начинается ажиотаж, но давайте признаем, что праздник весьма переоценен. Понятно, почему одиноким людям в этот день не до веселья, но многие пары тоже относятся к нему скептически.

Посмотрим правде в глаза – этот праздник уже давно стал приторно коммерческим, и вообще не все любят сладости, романтику и букеты. Так что сегодня предлагаем нетрадиционную альтернативу в День влюбленных – просмотр фильмов, которые полностью противоречат всему, что связано с этим днем.

Но не поймите нас неправильно. Мы любим красивые фильмы о любви и можем даже посоветовать 14 крутых идей для парочек, как нескучно провести 14 февраля. Просто пора бы добавить альтернативных вариантов. История о мрачных убийствах, сюжет о реалиях брака и развода, последствия от похождения "налево" и настоящая мужская дружба – как насчет ярких жизненных эмоций?

"Мой кровавый Валентин" (2009)

Фильм, конечно, о Дне святого Валентина, но не о таком, к какому вы привыкли. Спустя десять лет после жутких событий, происшедших в День влюбленных, главный герой Том возвращается в родной город. Но как ни странно, именно с приездом Тома жители города начинают умирать от рук неизвестного маньяка-убийцы. Конечно же, Том становится главным подозреваемым и когда страсти накаляются, герой решает во что бы ни стало поймать убийцу. Ему помогает его бывшая девушка Сара.

"Типа крутые легавые" (2007)

Если не романс, то броманс! Фильм объединил в себе жанры комедии, триллера, боевика и пародии, а главными героями стали неразлучные друзья-копы. По сюжету, главного лондонского полицейского Николаса Эйнджела переводят в английскую глубинку, городок Сэндфорд. Здесь почти что нет преступной жизни, вдобавок Николасу попадается ужасный напарник – глуповатый Дэнни, которого он в первый же вечер ловит за вождение в пьяном состоянии. Но тихая жизнь в провинции заканчивается, когда Николас и Дэни узнают, что в городке орудует опасная секта.

"Сдохни, Джон Такер!" (2006)

Согласитесь, что одно из самых неприятных чувств – быть обманутым. Особенно, когда дело касается отношений. И в ответ на такую жестокость девушки готовы ответить еще большей жестокостью. Так и происходит с Хизэр, Кэрри и Бэт, которые в один момент узнают, что встречаются с одним и тем же парнем. И тогда отвергнутые девушки решают воплотить гениальный коварный план, чтобы отомстить негоднику Джонку Такеру. В итоге зрителям показывают, что никакая месть не поможет вам чувствовать себя лучше.

"Роковое влечение" (1987)

Шикарный триллер с Гленн Клоуз и Майклом Дугласом о том, каким "адом" может обернуться роман на стороне. По сюжету, женатый адвокат Дэн Галлагер мимолетно увлекается новой сотрудницей на работе, в то время как его супруга с дочерью отправляются за город. Но в итоге любовница оказывается настоящей маньячкой и превращает жизнь Дэна в кошмар.

"Люблю тебя, чувак" (2009)

Успешный риэлтор Питер сделал предложение своей любимой и готовится к свадьбе. Но когда дело доходит до выбора свидетеля, Питер неожиданно обнаруживает, что за все эти годы растерял друзей. По просьбе своей же невесты он начинает тусоваться с парнями и так знакомится с интересным и дружелюбным парнем Сиднеем. Ребята – полные противоположности друг друга, но именно благодаря Сиднею Питер снова входит во вкус жизни. Все идет весело и безмятежно до тех пор, пока эта дружба не начинает угрожать предстоящей свадьбе...

"Свадебная история" (2019)

Это не умопомрачительная комедия и не сладкая мелодрама, а жизненная история о том, что может пойти не так в браке. Оскароносный фильм со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером в главных ролях рассказывает о паре – театральном режиссере и его супруге актрисе, которые воспитывая сына, проходят через этап изнурительного развода. Переезд жены в Лос-Анджелес поднимает вопрос разделения опеки над сыном, которого оба родителя любят. В итоге расставание, которое началось достаточно дружелюбно, вскрывает спрятанные обиды и травмы каждого.

"Поездка в Америку" (1988)

Если вы устали от традиционных мелодрам об идеальных принцах, как вам такой вариант? 21-летний принц Аким (Эдди Мерфи) из далекой африканской страны в свой день рождения понимает, что все принимают за него решения. Апогеем становится заявление родителей, которые нашли ему идеальную невесту, но Акиму она совсем не нравится. Тогда Аким, прихватив своего слугу Сэмми, едет в США искать любовь.

Только для того, чтобы потенциальная возлюбленная показала настоящую себя, Аким решает скрыть, что он принц и прикидывается бедняком-козопасом.

Но если ваше настроение изменится, вот 3 классических и 3 современных фильма ко Дню святого Валентина.

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