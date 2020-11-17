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Некролог. Роман Виктюк: эпатажный режиссер, который изменил мир театра

17 ноября, 17:29

Чем запомнился знаменитый режиссер и каким был его жизненный путь

Во вторник, 17 ноября, ушел из жизни знаменитый театральный режиссер Роман Виктюк. Ему было 84 года.

Роман Григорьевич заразился коронавирусом, а причиной смерти называют анемию головного мозга.

Вспоминаем жизнь и творческий путь легендарного эпатажного режиссера.

Роман Виктюк: биография режиссера

Роман Григорьевич Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей. Еще с юных лет он активно проявлял интерес к актерской деятельности и театру, делая небольшие постановки со своими школьными товарищами.

В детстве его привлекал не только театр – будущий маэстро был уверен, что будет заниматься музыкой. Однажды гадалка нагадала ему судьбу... дирижера.

"У меня во Львове до сих пор лежит целая кипа нотных тетрадей, куда я скрупулезно переписывал сложнейшие фортепианные произведения и верил, что когда-нибудь буду их играть", – говорил Роман Григорьевич в интервью Дмитрию Гордону.

Будущий режиссер также проявлял интерес к балету, но быстро прекратил занятия из-за строгой учительницы.

После того как Роман окончил школу, он стал студентом ГИТИСа, учась на актерском факультете у Анатолия Эфроса и Юрия Завадского.

Роман Виктюк
Роман Виктюк
Фото: facebook.com/teatrviktuka

Свой творческий путь он начал во львовском ТЮЗе. Уже в 1956 году Роман Григорьевич работал в театрах разных городов, включая Львов, Киев, Калинин (ныне – Тверь) и Вильнюс.

Роман Виктюк был преподавателем в студии при театре имени И. Франко в Киеве. Он также был преподавателем Государственного училища циркового и эстрадного искусства в Москве.

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В конце 60-х годов Роман Григорьевич делал постановки в театре Калинина (Твери). Американцы включили Виктюка в список 50 людей мира, которые оказали влияние на вторую половину ХХ века. Он единственный иностранец, награжденный премией Института итальянской драмы за лучшее воплощение современной драматургии.

Начиная с середины 1970-х режиссер ставит спектакли в театре Моссовета, МХАТе и студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" Роман Виктюк поставил свой самый известный спектакль "Служанки".

Роман Виктюк
Роман Виктюк
Фото: Скриншот из YouTube

Постановка "Служанок" стала одной из самый скандальных. За основу была взята пьеса французского писателя и поэта Жана Жене. Благодаря постановке Виктюка она стала популярна в СССР. Все женские роли в нем исполнили полуголые мужчины в юбках с необычным гримом на лице – в те годы подобная смелость на сцене вызвала ажиотаж зрителей и недовольство Министерства культуры СССР.

Фото: скриншот видео YouTube

Благодаря провокационным "Служанкам" Виктюк стал известен не только в СССР, но и далеко за его пределами.

В 1996 году в Москве открылся Театр Романа Виктюка, одновременно с появлением одного из первых опытов постсоветской антрепризы – спектаклем "М. Баттерфляй" по пьесе Дэвида Хенри Хвана.

@modernwerther

С 2001 по 2006 год Роман Григорьевич работал на российском телеканале ТВЦ, где был ведущим ночной разговорной программы "Поэтический театр Романа Виктюка" и ток-шоу "Человек из ящика". В 2014 году об был членом жюри шоу "Театр эстрады" на Первом канале.

Роман Виктюк никогда не был женат, у него не было детей.

"Конечно, свадьба и похороны – это практически одно и то же, между ними нет никакой разницы. Они вызывают совершенно одинаковые эмоции, потому что ты обручаешься с вечностью. Понимаешь? Это уже навсегда, но в том-то весь фокус, что у меня не было никакого Мендельсона", – говорил Виктюк в интервью Гордону.

Ранее мы сообщали, что Роман Виктюк был госпитализирован.

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режиссер биография Роман Виктюк
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