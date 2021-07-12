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Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили финал Евро-2020 вместе со старшим сыном (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
12 июля, 07:44
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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили стадион "Уэмбли" вместе со страшим сыном принцем Джорджем, чтобы поддержать сборную Англии в финале Евро-2020
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Джордж на финале Евро-2020
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Джордж на финале Евро-2020 / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон рада вернуться к своим обязанностям после самоизоляции. Вчера герцогиня Кембриджская вместе с супругом принцем Уильямом и старшим сыном принцем Джорджем посетили финал Евро-2020 и болели за сборную Англии.

Старший сын герцогов Кембриджских появился на стадионе "Уэмбли" в темно-синем костюме и полосатом галстуке, как и у его отца принца Уильяма. Кейт Миддлтон была одета в футболку и белый блейзер, а также эффектные красные серьги от лондонского дизайнера Blaiz.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Джордж посетили финал Евро-2020
Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Джордж посетили финал Евро-2020 / Фото: Getty Images

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Джордж на финале Евро-2020
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Джордж на финале Евро-2020 / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: Getty Images

Принц Джордж не сдерживал эмоций, когда Англия забила гол на второй минуте матча. Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма с интересом наблюдал за матчем.

В Twitter принц Уильям прокомментировал финал Евро-2020 и проигрыш Англии.

"Поздравления сборной Италии с их великой победой. Сборная Англии, вы прошли долгий путь, но, к сожалению, сегодня был не наш день. Вы можете высоко держать голову и гордиться собой. Я знаю, что все большее впереди", – написал герцог Кембриджский.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили финал теннисного турнира.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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