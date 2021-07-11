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Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после самоизоляции (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
11 июля, 08:36
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Керцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон с принцем Уильямом посетила финал Уимблдона, где вручила награду австралийке Эшли Барт
Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе посетили финал Уимблдонского теннисного турнира
Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе посетили финал Уимблдонского теннисного турнира / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон Принц Уильям вместе посетили финал Уимблдонского теннисного турнира. Это первое появление герцогини Кембриджской на публике после карантина – Кейт была вынуждена находиться на самоизоляции, после контакта с человеком, у которого выявили COVID-19.

В субботу Кейт и Уильям смотрели игру женского финала в общей трибуне. На поединок супруга принца пришла в изумрудном платье Emilia Wickstead с коротким рукавом и в белых туфлях.

Кейт Миддлтон на турнире Уимблдон
Кейт Миддлтон на турнире Уимблдон / Фото: Getty Images

Герцогиня уделила внимание деталям в своем образе, дополнив его браслетом Halcyon Days, серьгами Kiki McDonough, солнцезащитными очками Ray-Ban и сумочкой от Mulberry.

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Кейт Миддлтон, а если вы не знали, она покровительница Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, поздравила австралийку Эшли Барти с победой, вручив ей уимблдонскую тарелку.

Кейт Миддлтон вручает награду Эшли Барти
Кейт Миддлтон вручает награду Эшли Барти / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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