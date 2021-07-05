Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Британцы против встречи Меган Маркл с королевской семьей в Лондоне

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
5 июля, 13:03
Копировать ссылку
В Британии не очень любят супругу принца Гарри Меган Маркл после всех скандалов. Новый опрос тому подтверждение
Британцы против приезда Меган Маркл в Лондон
Британцы против приезда Меган Маркл в Лондон / Фото: Getty Images

Только появились слухи, что Меган Маркл и принц Гарри могут уже этой осенью вместе со своими детьми – сыном Арчи и дочкой Лилибет-Дианой – приехать в Лондон на мероприятие в честь дня рождения принцессы Дианы, как британцы уже высказались против этой идеи. Результаты опроса, проведенного изданием Daily Express неутешительны для герцогов Сассекских.

Из 6805 респондентов 6307, или 93 процента, выступили против того, чтобы они привезли детей, а значит, и против приезда Меган Маркл.

Они все должны оставаться на своих местах и ​​больше никогда не беспокоить королевскую семью! Оставайтесь в США! – цитирует издание британцев.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Ранее появилась информация, что принц Гарри не помирился с братом во время своего приезда в Лондон. У внуков королевы так и не состоялся тот самый разговор, который мог бы поставить точку в их напряженных отношениях. Уильям обсуждал с братом футбол и другие события, никак не связанные с их ссорой.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Кейт Миддлтон хочет наладить отношения с Меган Маркл. По словам королевского эксперта Камиллы Томини, несмотря на скандальное интервью, герцогиня Кембриджская готова пойти на примирение с супругой принца Гарри ради детей.

Ранее мы рассказывали, что Меган Марк и принц Гарри примут участие в торжественном параде по случаю дня рождения королевы, который станет частью празднования в июне 2022 года.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

"Спасибо, ребята. Вы - лучшая сборная! В такие времена подарили нам праздник, рассказали всему миру, что есть Украина, объединили нас, дали сил! Спасибо, Казаки!"

Потап рэпер, продюсер
Как звезды поддерживают сборную Украины
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
01
дней
07
часов
52
минут
40
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять