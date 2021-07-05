Британцы против встречи Меган Маркл с королевской семьей в Лондоне

В Британии не очень любят супругу принца Гарри Меган Маркл после всех скандалов. Новый опрос тому подтверждение

Британцы против приезда Меган Маркл в Лондон / Фото: Getty Images

Только появились слухи, что Меган Маркл и принц Гарри могут уже этой осенью вместе со своими детьми – сыном Арчи и дочкой Лилибет-Дианой – приехать в Лондон на мероприятие в честь дня рождения принцессы Дианы, как британцы уже высказались против этой идеи. Результаты опроса, проведенного изданием Daily Express неутешительны для герцогов Сассекских.

Из 6805 респондентов 6307, или 93 процента, выступили против того, чтобы они привезли детей, а значит, и против приезда Меган Маркл.

Они все должны оставаться на своих местах и ​​больше никогда не беспокоить королевскую семью! Оставайтесь в США! – цитирует издание британцев.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Ранее появилась информация, что принц Гарри не помирился с братом во время своего приезда в Лондон. У внуков королевы так и не состоялся тот самый разговор, который мог бы поставить точку в их напряженных отношениях. Уильям обсуждал с братом футбол и другие события, никак не связанные с их ссорой.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Кейт Миддлтон хочет наладить отношения с Меган Маркл. По словам королевского эксперта Камиллы Томини, несмотря на скандальное интервью, герцогиня Кембриджская готова пойти на примирение с супругой принца Гарри ради детей.

Ранее мы рассказывали, что Меган Марк и принц Гарри примут участие в торжественном параде по случаю дня рождения королевы, который станет частью празднования в июне 2022 года.