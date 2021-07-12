Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали фінал Євро-2020 разом зі старшим сином (фото)

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали стадіон "Уемблі" разом зі старшим сином принцом Джорджем, щоб підтримати збірну Англії в фіналі Євро-2020

Принц Вільям, Кейт Міддлтон і принц Джордж на фіналі Євро-2020 / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон рада повернутися до своїх обов'язків після самоізоляції. Вчора, герцогиня Кембриджська разом з чоловіком принцом Вільямом і старшим сином принцом Джорджем відвідали фінал Євро-2020 і вболівали за збірну Англії.

Старший син герцогів Кембриджських з'явився на стадіоні "Уемблі" в темно-синьому костюмі і смугастій краватці, як і у його батька принца Вільяма. Кейт Міддлтон була одягнена в білу футболку та блейзер, і ефектні червоні сережки від лондонського дизайнера Blaiz.

Кейт Міддлтон, принц Вільям і принц Джордж відвідали фінал Євро-2020 / Фото: Getty Images

Принц Вільям, Кейт Міддлтон і принц Джордж на фіналі Євро-2020 / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото: Getty Images

Принц Джордж не стримував емоцій, коли Англія забила гол на другій хвилині матчу. Старший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма з цікавістю спостерігав за матчем.

В Twitter принц Вільям прокоментував фінал Євро-2020 і програш Англії.

"Вітання збірній Італії з їх великою перемогою. Збірна Англії, ви пройшли довгий шлях, але, на жаль, сьогодні був не наш день. Ви можете високо тримати голову і пишатися собою. Я знаю, що все більше попереду", – написав герцог Кембріджський.

Раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали фінал тенісного турніру.