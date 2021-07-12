Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Канни-2021

Зізнання KAZKA

Серьога підтримав Лукашенко

Atlas Weekend

Найдорожче

Кіт-зірка
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали фінал Євро-2020 разом зі старшим сином (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
12 липня, 07:44
Копіювати лінк
Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали стадіон "Уемблі" разом зі старшим сином принцом Джорджем, щоб підтримати збірну Англії в фіналі Євро-2020
Принц Вільям, Кейт Міддлтон і принц Джордж на фіналі Євро-2020
Принц Вільям, Кейт Міддлтон і принц Джордж на фіналі Євро-2020 / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон рада повернутися до своїх обов'язків після самоізоляції. Вчора, герцогиня Кембриджська разом з чоловіком принцом Вільямом і старшим сином принцом Джорджем відвідали фінал Євро-2020 і вболівали за збірну Англії.

Старший син герцогів Кембриджських з'явився на стадіоні "Уемблі" в темно-синьому костюмі і смугастій краватці, як і у його батька принца Вільяма. Кейт Міддлтон була одягнена в білу футболку та блейзер, і ефектні червоні сережки від лондонського дизайнера Blaiz.

Кейт Міддлтон, принц Вільям і принц Джордж відвідали фінал Євро-2020
Кейт Міддлтон, принц Вільям і принц Джордж відвідали фінал Євро-2020 / Фото: Getty Images

Принц Вільям, Кейт Міддлтон і принц Джордж на фіналі Євро-2020
Принц Вільям, Кейт Міддлтон і принц Джордж на фіналі Євро-2020 / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото: Getty Images

Принц Джордж не стримував емоцій, коли Англія забила гол на другій хвилині матчу. Старший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма з цікавістю спостерігав за матчем.

В Twitter принц Вільям прокоментував фінал Євро-2020 і програш Англії.

"Вітання збірній Італії з їх великою перемогою. Збірна Англії, ви пройшли довгий шлях, але, на жаль, сьогодні був не наш день. Ви можете високо тримати голову і пишатися собою. Я знаю, що все більше попереду", – написав герцог Кембріджський.

Раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали фінал тенісного турніру.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Подорожувати за кордон бюджетно — реально!
Хакнути
Канни набирають обертів
6 - 17 червня

Що по 5-му дню фестиваля

Подивитися
Цитата дня

У гурта "ВІА Гра" було багато гарних пісень і красива картинка, але за нею стоїть багато болю. Мені дуже шкода, що все це з усіма нами сталося.

Анна Сєдокова співачка
Більше зізнать від Ані
Канни-2021: Белла Хадід у сукні з намистом-легенями Schiaparelli
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
11 - 17 липня
Читати гороскоп
Сольний концерт
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Пити стакан теплої води натщесерце
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Подарунок за гороскопом
Що подарувати жінці за її знаком зодіака
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти