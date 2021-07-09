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Елизавета II впервые разрешила устраивать пикники на лужайке у Букингемского дворца

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
9 июля, 13:06
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Такой шанс выпадает не часто! Британская королева разрешила людям устраивать пикники на лужайке перед ее домом
Елизавета II разрешила устраивать пикники на лужайке у Букингемского дворца
Елизавета II разрешила устраивать пикники на лужайке у Букингемского дворца / Фото: Getty Images

Впервые за время своего правления королева Елизавета II разрешила людям устраивать пикники на лужайке перед Букингемским дворцом. Просто берете подстилку и сидите на зеленой траве у дома королевы...

Ее Величество считает, что людям нужен отдых на свежем воздухе после тяжелого коронавирусного года, а булочка с джемом и чашка чая на пикнике – поднимут настроение. Поэтому до конца лета публике позволено растянуться на главной лужайке у Букингемского дворца. Конечно, за деньги.

Отдых на исторической территории стоит 16,50 фунтов стерлингов или около 600 гривень. Возможностью уже воспользовались многие туристы.

Королева разрешила людям устраивать пикники на лужайке перед ее домом
Королева разрешила людям устраивать пикники на лужайке перед ее домом / Фото: Getty Images

Во времена до коронавирусной пандемии королева устраивала несколько вечеринок в королевском саду в мае и июне. На каждую приходило 8000 приглашенных гостей, которым подавали 20000 кусков торта и шампанское.

Но из-за COVID-19 Royal Garden Party пока не проводятся. Вместо этого Елизавета решила открыть газоны для пикников, пишет The Seattle Times.

Естественно, здесь есть свои правила. На пикник у Букингемского дворца нельзя приносить ножи и алкоголь, также не допускается приводить собак.

Идея состоит в трезвых пикниках, – отмечает глава королевского отдела по связям со СМИ Сара Дэвис.

Если вам не удастся попасть в Великобританию на пикник у королевского дворца – не печальтесь. У нас есть чек-лист на лето, в котором много идей для классного времяпровождения.

Смотрите интересные факты о жизни Елизаветы II в сюжете:

Ранее мы писали, что Елизавета II приехала на конное шоу за рулем Range Rover.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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