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Ольга Горбачова на Балі підхопила серйозну хворобу

Сьогодні, 14:24

Про це розповів чоловік артистки Юрій Нікітін

Ольга Горбачова, яка нещодавно захопила гарячим фото з Юрієм Нікітіним, разом зі своєю сім'єю довгий час відпочивала на Балі. У райському куточку зіркова сім'я провела досить багато часу, але не тільки заради канікул.

Виявляється, перед поверненням до України Ольга та її діти захворіли. Про це Юрій Нікітін розповів в програмі "Світське життя", опублікованій в YouTube.

Ольга Горбачова
Ольга Горбачова
Фото: instagram.com/gorbachovaolga

"Ми були на Балі довго, тому що сім'я моя захворіла, дуже серйозно. Виглядало все романтично і класно спочатку, але потім, коли мусили відлітати, захворіли діти, захворіла дружина, все перетворилося на жах, який тривав дуже довго", – згадує продюсер.

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Ольга Горбачова і Юрій Нікітін
Ольга Горбачова і Юрій Нікітін
Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Нікітін зазначив, що Горбачова з дітьми захворіли не на "ковід". "Гірше. Це специфічна хвороба", – коротко сказав він ведучій, не уточнюючи нічого більше.

Зараз із Ольгою Горбачовою все добре, вона знову вирушила у відпустку, але вже одна, без чоловіка і дочок.

Раніше Ольга Горбачова відверто розповіла про першу шлюбну ніч з Юрієм Нікітіним.

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