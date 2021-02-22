O.TORVALD представили клип к 16-летию группы в необычном формате

Женя Галич рассказал, как появилась идея снять клип по технологии 360 градусов

Клип, которым могут управлять зрители. Известная украинская группа O.TORVALD представил музыкальное видео на песню "В подушках". Работа особенная тем, что отсняли ее по технологии 360 градусов. Клип создали специально к 16-летию коллектива. По сюжету человек переживает один и тот же "день сурка". Роль главного героя исполняет солист группы Женя Галич. А формат, в котором снято видео, позволяет зрителям самим выбрать, за чем наблюдать, и рассмотреть каждую деталь. Как это снимали – лидер рокеров Женя Галич рассказал в ефире информационно-развлекательного шоу "Сегодня утро.Выходной" на телеканале " Украина 24".

"Идея возникла спонтанно. У нас была возможность поработать с камерой 360. У нас есть друзья, которые этим занимаются и когда мы хотели снимать промо ролик к концерту, мы приехали в отель и попытались все снять на 360 и вроде получилось не плохо. Эксперимент", – рассказал Женя Галич в эфире.

Чем еще будет удивлять группа O.TORVALD – смотрите в сюжете.

"Сегодня утро.Выходной" на телеканале " Украина24" от 21 февраля – Новий кліп 360 градусів O.TORVALD

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