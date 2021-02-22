O.TORVALD представили кліп до 16-річчя групи в незвичайному форматі

Женя Галич розповів, як з'явилася ідея зняти кліп за технологією 360 градусів

Кліп, яким можуть управляти глядачі. Відомий український гурт O.TORVALD представив музичне відео на пісню "В подушках". Робота особлива тим, що відзняли її за технологією 360 градусів. Кліп створили спеціально до 16-річчя колективу. За сюжетом людина переживає один і той же "день бабака". Роль головного героя виконує соліст групи Женя Галич. А формат, в якому знято відео, дозволяє глядачам самим вибрати, за чим спостерігати, і розглянути кожну деталь. Як це знімали – лідер рокерів Женя Галич розповів в ефірі інформаційно-розважального шоу "Сьогодні утро.Виходной" на телеканалі "Україна 24".

"Ідея виникла спонтанно. У нас була можливість попрацювати з камерою 360. У нас є друзі, які цим займаються і коли ми хотіли знімати промо ролик до концерту, ми приїхали в готель і спробували все зняти на 360 і ніби вийшло непогано. Експеримент" , – розповів Женя Галич в ефірі.

Чим ще буде дивувати група O.TORVALD – дивіться в сюжеті.

"Сьогодні ранок. Вихідний" на телеканалі "Украіна24" від 21 лютого – Новий кліп 360 градусів O.TORVALD

Нові формати дізнаються і українські пенсіонери. Наприклад, в YouTube з'явився канал влогера-пенсіонера. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не саме, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом .

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