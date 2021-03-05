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Макс Барских признался, что у него не было секса целый год

Сегодня, 13:00

Певец также объяснил, почему не готов к серьезным отношениям

Максу Барских, который записал саундтрек для украинского фильма о ЛГБТ, совсем скоро исполнится 31 год. Он успел построить успешную карьеру, но вот семьей пока не обзавелся.

Почему артист не спешит, как говорится, "связать себя узами брака", и как он прожил целый год без интима – читайте далее в материале.

Певец Макс Барских
Певец Макс Барских
Фото: пресс-служба

Свой нынешний период Макс Барских описывает так: "Расслабленность, уверенность, внутренняя гармония. Научился жить в моменте, наслаждаться каждым днем, быть счастливым независимо от обстоятельств и людей. Стало меньше "розовых очков".

К изменениям в жизни, которые внес карантин, артист отнесся с пониманием. Мировой тур "NEZEMNAYA 2020" был перенесен, а певец неожиданно для себя на последнем рейсе улетел в Лос-Анджелес, где и встретил "новую реальность".

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К карантинному режиму адаптировался быстро: ездил к океану, ходил на хайкинг, медитировал, читал и смотрел фильмы. "За последние несколько лет я дал достаточное количество концертов, чтобы захотеть немножко отдохнуть", — признается Макс в интервью для журнала "Отдохни".

Макс Барских
Фото: .instagram.com/max_barskih

Из-за обилия творческих планов артист пока не спешит расставаться с холостяцкой жизнью.

"Не хочу заводить отношения с кем попало, дальше секса пока ничего не заходит", — откровенничает Макс.

В интервью певец также рассказал о том, что как-то ему удалось продержаться без секса целый год, настолько он был погружен в работу.

Напомним, ранее сестра Макса Барских рассказала, в каких они сейчас отношениях.

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