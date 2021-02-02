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"Глыба, а не чувак": звезды вспоминают Кузьму Скрябина

Сегодня, 12:42

Сегодня шесть лет как погиб певец

Сегодня годовщина смерти Андрея Кузьменко. Артист погиб в аварии под Кривым Рогом шесть лет назад. Время идет, но не лечит. Украинские звезды у себя в соцсетях вспоминают Кузьму Скрябина.

Ирина Билык была кратка. В Instagram она написала: "Помним! Скучаем! Тебя не хватает!"

Ирина Билык о Кузьме
Ирина Билык о Кузьме
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Андрей Джеджула поделился кадрами Кузьмы и вспомнил, каким был артист.

"Глыба, а не чувак! Именно так ты общался! Тебя надо было записывать, поскольку можно было собрать словарь новых языковых заморочек и выражений!", – написал телеведущий.

(@djedjula)

Святослав Вакарчук у себя в Facebook опубликовал песню Андрея Кузьменко "Птахи".

"Шесть лет ... летай высоко...", – написал певец.

Святослав Вакарчук вспомнил Кузьму Скрябина
Святослав Вакарчук вспомнил Кузьму Скрябина
Фото: Facebook-страница Святослава Вакарчука

Дзидзьо в Instagram вспомнил, как Кузьма Скрябин позвонил ему в три часа ночи и похвалил его песню. По словам Дзидзьо, это самая большая для него похвала.

"Спасибо ТЕБЕ, мой друг, за ВСЕ, что ты сделал", – написал певец.

DZIDZIO (@dzidzio)

У себя на страничке в Facebook гонщик Алексей Мочанов посвятил большой пост Кузьме. Гонщик вспомнил, каким был певец, как они нередко встречались на проектах, дружили и хорошо общались.

"Просто вспомните сегодня Кузьму и его группу Скрябин. Послушайте, кайфоните", – написал Алексей.

Пост Алексея Мочанова
Пост Алексея Мочанова
Фото: facebook.com/alex.mochanov

Экс-музыкант Дзидзьо Юлик опубликовал в Instagram редкое видео, на котором Кузьма исполняет "Старі фотографії" на одном из корпоративов.

"Помним! Счастлив, что был знаком", – подписал видео Юлик

Julik (@julikofficial)

Александр Пономарев опубликовал в Instagram видео, на котором он исполняет песню Кузьмы "Сам собі країна".

(@ponomaryovoleksandr)

Ранее песню Кузьмы Скрябина "Чернобыль форева" перепели Михалок и Чемеров.

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