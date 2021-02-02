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"Брила, а не чувак": зірки згадують Кузьму Скрябіна

Сьогодні, 12:42

Сьогодні шість років як загинув співак

Сьогодні річниця смерті Андрія Кузьменка . Артист загинув в аварії під Кривим Рогом шість років тому. Час йде, але не лікує. Українські зірки у себе в соцмережах згадують Кузьму Скрябіна.

Ірина Білик була небагослівна. В Instagram вона написала: "Пам'ятаємо! Сумуємо! Тебе не вистачає!"

Ірина Білик про Кузьму
Ірина Білик про Кузьму
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Андрій Джеджула поділився кадрами Кузьми і згадав, яким був артист.

"Брила, а не чувак! Саме так ти спілкувався! Тебе треба було записувати, оскільки можна було зібрати словник нових мовних проблем і виразів!", – написав телеведучий.

(@Djedjula)

Святослав Вакарчук у себе в Facebook опублікував пісню Андрія Кузьменка "Птахи".

"Шість років ... літай високо ...", – написав співак.

Святослав Вакарчук згадав Кузьму Скрябіна
Святослав Вакарчук згадав Кузьму Скрябіна
Фото: Facebook-сторінка Святослава Вакарчука

Дзідзьо в Instagram згадав, як Кузьма Скрябін подзвонив йому о третій годині ночі і похвалив його пісню. За словами Дзідзьо, це найбільша для нього похвала.

"Спасибі ТОБІ, мій друг, за ВСЕ, що ти зробив", – написав співак.

DZIDZIO (@dzidzio)

У себе на сторінці в Facebook гонщик Олексій Мочанов присвятив великий пост Кузьмі. Гонщик згадав, яким був співак, як вони нерідко зустрічалися на проєктах, дружили і добре спілкувалися.

"Просто згадайте сьогодні Кузьму і його групу Скрябін. Послухайте, кайфоніте", – написав Олексій.

Пост Олексія Мочанова
Пост Олексія Мочанова
Фото: facebook.com/alex.mochanov

Ексмузикант Дзідзьо Юлік опублікував в Instagram рідкісне відео, на якому Кузьма виконує "Старі фотографії" на одному з корпоративів.

"Пам'ятаємо! Щасливий, що був знаком", – підписав відео Юлик

Julik (@julikofficial)

Олександр Пономарьов опублікував в Instagram відео, на якому він виконує пісню Кузьми "Сам собі країна".

(@ponomaryovoleksandr)

Раніше пісню Кузьми Скрябіна "Чорнобиль форева" переспівали Міхалок і Чемеров .

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