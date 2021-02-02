"Брила, а не чувак": зірки згадують Кузьму Скрябіна
Сьогодні шість років як загинув співак
Сьогодні річниця смерті Андрія Кузьменка . Артист загинув в аварії під Кривим Рогом шість років тому. Час йде, але не лікує. Українські зірки у себе в соцмережах згадують Кузьму Скрябіна.
Ірина Білик була небагослівна. В Instagram вона написала: "Пам'ятаємо! Сумуємо! Тебе не вистачає!"
Андрій Джеджула поділився кадрами Кузьми і згадав, яким був артист.
"Брила, а не чувак! Саме так ти спілкувався! Тебе треба було записувати, оскільки можна було зібрати словник нових мовних проблем і виразів!", – написав телеведучий.
Святослав Вакарчук у себе в Facebook опублікував пісню Андрія Кузьменка "Птахи".
"Шість років ... літай високо ...", – написав співак.
Дзідзьо в Instagram згадав, як Кузьма Скрябін подзвонив йому о третій годині ночі і похвалив його пісню. За словами Дзідзьо, це найбільша для нього похвала.
"Спасибі ТОБІ, мій друг, за ВСЕ, що ти зробив", – написав співак.
У себе на сторінці в Facebook гонщик Олексій Мочанов присвятив великий пост Кузьмі. Гонщик згадав, яким був співак, як вони нерідко зустрічалися на проєктах, дружили і добре спілкувалися.
"Просто згадайте сьогодні Кузьму і його групу Скрябін. Послухайте, кайфоніте", – написав Олексій.
Ексмузикант Дзідзьо Юлік опублікував в Instagram рідкісне відео, на якому Кузьма виконує "Старі фотографії" на одному з корпоративів.
"Пам'ятаємо! Щасливий, що був знаком", – підписав відео Юлик
Олександр Пономарьов опублікував в Instagram відео, на якому він виконує пісню Кузьми "Сам собі країна".
Раніше пісню Кузьми Скрябіна "Чорнобиль форева" переспівали Міхалок і Чемеров .
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