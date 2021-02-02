"Безнадежно больно и грустно": в годовщину смерти Кузьмы гонщик Алексей Мочанов в деталях рассказал о трагедии

Гонщик вспомнил, как узнал об аварии

Известный гонщик и близкий друг лидера "Скрябина" к шестилетней годовщине смерти певца, посвятил ему трогательный пост в Facebook. Алексей Мочанов вспомнил тот день, когда под Кривым Рогом произошла ужасная трагедия.

"В семь с чем-то утра меня набрал знакомый гаец и выдал: "Разбудил? Извини. Под Кривым Кузьма разбился. Насмерть. Встречка. Об молоковоз. Без шансов. Водительской стойкой об бочку. Не мучался. Выключили свет – и всё...", – поделился гонщик воспоминаниями.

Алексей Мочанов и Кузьма Скрябин Фото: facebook.com/alex.mochanov

Алексей Мочанов сказал, что было безнадежно больно и грустно, ведь с 2004 года они нередко встречались на проектах, дружили и хорошо общались. Но также друг Кузьмы расставил точки над "и" и прокомментировал слухи, которые уже более пяти лет рассеиваются вокруг ДТП.

"Любая проблема имеет фамилию, имя и отчество. Андрей Викторович Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии, увы, которое случилось по его собственной вине. Недосмотру. Недооценке ситуации", – написал Алексей Мочанов.

Авто Кузьмы Скрябина Фото: facebook.com/alex.mochanov

"Не остерёгся и не уберёгся. Тойота Кузьмы вышла мордой на встречку и ткнула ничего не подозревавший газон-молоковоз мордой в заднее левое спаренное колесо. Выбила из-под бочки мост. Вывернула. Выворотила. Но не это стало критичным. Бочка имеет овальную форму, и левый овал за кабиной пришёлся как раз на водительскую стойку Секвойи. Достала Тойота до цистерны. А цистерна – до Тойоты. И до Андрея. Мгновенная смерть. Просто выключили свет. Думаю, он даже понять ничего не успел, рулил, отруливался, справлялся – и не справился. Не хватило места и времени, скорость была чуть быстрее чем нужно и можно было в данной конкретной ситуации. 60 км/ч = 16,5 м/сек. 120=33. Помните об этом всегда! Хотя бы в Память и из уважения к Кузьмичу", – написал Алексей Мочанов.

Гонщик также поразился, почему никого не интересовало, что случилось с водителем и пассажиркой молоковоза. Если бы авария развернулась по другому, они бы тоже могли погибнуть или покалечиться.

"Конечно, кажется что такие люди, как Кузьма или Цой – не могут уйти из жизни как простые смертные.

Не ведитесь. Просто вспомните сегодня Кузьму и его группу Скрябин", – написал Алексей.

Ранее песню Кузьмы Скрябина "Чернобыль форева" перепели Михалок и Чемеров.

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