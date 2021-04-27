Энтони Хопкинс записал видео из села и поблагодарил за Оскар, который он проспал

Шестикратного номинанта на "Оскар" Энтони Хопкинса в этом году наградили второй в его карьере золотой статуэткой. Но уже по сложившейся традиции Энтони тактично пропустил церемонию

Звезда "Молчания ягнят" 83-летний Энтони Хопкинс, который получил премию "Оскар-2021" как лучший актер года, продолжил свою традицию пропускать церемонии награждения. В прошлый раз он забыл выйти на видеосвязь, чтобы получить престижную награду BAFTA, а в ночь на понедельник, 26 апреля, когда в Голливуде вручали "Оскары", Энтони Хопкинс крепко спал на своей родине в Уэльсе, в Великобритании.

Представитель актера разбудил его в четыре утра, чтобы сообщить новость и на следующий день Хопкинс записал видеообращение с благодарностью. В ролике, опубликованном в Instagram, актер признался, что победа была для него неожиданной.

Энтони Хопкинс благодарит за "Оскар" Фото: themoviedb.org, instagram.com/anthonyhopkins

"Доброе утро. Я на моей родине в Уэльсе. В возрасте 83 лет я не ожидал получить эту награду, на самом деле не ожидал", – сказал Энтони Хопкинс.

Он также отдал дань уважения к покойному Чедвику Боузману, которого посмертно номинировали на "Оскар". Из-за этого и возникли главные споры вокруг "Оскара-2021", потому что ожидалось, что именно Чедвику достанется награда за лучшую мужскую роль, а в итоге ее отдали Энтони, который даже не пришел на церемонию.

Энтони Хопкинс благодарит за "Оскар" Видео: instagram.com/anthonyhopkins

В драме "Отец", за которую и наградили Хопкинса, он играет роль 83-летнего мужчины, который теряет память и перестает узнавать самых близких людей. По отзывам зрителей, новая роль актера оказалась страшнее Ганнибала Лектора. Мы рассказали, почему этот фильм стоит посмотреть каждому.

"Отец" Фото: Скриншот из YouTube

Также стало известно, что в Китае удаляют новости о победе китаянки Хлои Чжао на Оскаре-2021.

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