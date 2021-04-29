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Netflix запустил полезную функцию: если не знаешь, что посмотреть – сервис сам подскажет

Сегодня, 11:56

Теперь не нужно думать, что посмотреть, ведь сервис будет советовать на выбор те фильмы или шоу, какие любит пользователь

Стриминговый сервис Netflix представил пользователям новую функцию под названием Play Something, которая будет предлагать для просмотра фильмы или же передачи, которые ранее не были просмотрены.

Об этом сообщает The Verge.

В частности, специальная кнопка для таких просмотров появится в пользовательском интерфейсе потокового сервиса. К примеру, эта кнопка будет находиться под профилем пользователя, когда он заходит в систему, а также на левой панели навигации и даже в домашней странице Netflix.

Стриминговый сервис Netflix
Стриминговый сервис Netflix
Фото: pixabay.com

В компании говорят, что Play Something фактически будет советовать пользователю к просмотру тот контент, который он предпочитает. То есть если вы смотрите развлекательные шоу определенной направленности, то Play Something предложит просмотреть новые похожие шоу или же фильмы по такой тематике.

На протяжении нескольких месяцев эта функция тестировалась, чтобы выдать окончательный продукт хорошего качества. И вот теперь она доступна для пользователей во всем мире. Пока кнопка Play Something может работать в телевизионных приложениях Netflix, но в будущем ее могут внедрить и на устройствах Android.

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