Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как полюбить себя и свое тело: шесть проверенных способов

Сегодня, 13:04

Важно найти максимально заботливый формат поддержки самого себя

Женщин со всех сторон насилуют маркетологи "убери свой пухлый живот, морщины, сделай нос, перекрой свою грудь…". А борьба с жиром происходит без малейшей оглядки на здоровье и репродуктивную систему. Но тут важно начать борьбу не с лишним жиром в вашем теле, а с отравляющими мыслями в вашей голове, говорит психолог Марина Журбенко. И называет способы, как женщине полюбить себя и свое тело.

Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко
Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко
Фото: пресс-служба

Что лежит в основе нелюбви своего тела?

В основе всего этого лежит страх. Именно страх и тревога быть непринятой, нелюбимой, неудовлетворенной. Но мы почему-то не боимся потерять здоровье, хотя это главный ценный ресурс, который обеспечивает нам возможности удовлетворения всех последующих потребностей.

Уйти от боли и получить удовольствие – все, к чему инстинктивно стремится каждый из нас. Поэтому важно найти максимально заботливый формат поддержки самого себя.

Сейчас фокус внимания уходит от жестких стандартов в сторону натуральности и индивидуальности, что не может не радовать. И именно на этом и нужно сосредоточиться, не позволяя себе разрушаться, глядя на женщин модельной внешности.

Как полюбить себя и свое тело: 6 важных шагов

1. Прекратите себя сравнивать

Тело модели Эшли Грэм после родов
Тело модели Эшли Грэм после родов
Фото: instagram.com/ashleygraham

Это дорога, ведущая в психоз. Акцентом и целью должны быть вы и ваша индивидуальность. Хотите ее совершенствовать – пожалуйста! Но каждый день боритесь не от соблазна съесть сладкое, а от соблазна сравнить себя с кем-то.

2. Прекратите заниматься самокритикой

Ваш внутренний Критикующий Родитель всегда на страже порядка и для него – вы всегда недостаточно хороши, красивы, привлекательны и так далее. Избавьтесь от него. Каждый день, глядя в зеркало, говорите себе слова любви. Вы и очнуться не успеете, как это войдет в привычку, а, впоследствии, сформирует устойчивое убеждение, что и так является правдой.

3. Правильно формируйте свое окружение

Не обсуждайте свою фигуру ни с кем, кто может дать вам неосторожное, бестактное и ранящее замечание. Это увеличит внутреннее недовольство, а вы снова провалитесь в свою тревогу.

4. Говорите себе комплименты

Хвалите себя, просите окружающих говорить вам комплименты, принимайте их и давайте их. Взаимообмен приятными словами поддержки и признания – всегда вдохновляет нас на любовь к себе.

5. Будьте благодарны себе и своему телу

Будьте благодарны себе и своему телу
Будьте благодарны себе и своему телу
Фото: stocksnap.io

Благодарите свое тело за то, что оно дает вам возможность быть в этом мире, ощущать и наслаждаться запахами, вкусами, музыкой, испытывать визуальные, тактильные и чувственные наслаждения. Это то, что поможет вам сформировать уважение к своему телу, как к сокровищу, которое необходимо беречь.

6. Заботьтесь не о количестве еды, а о ее качестве

Вместо того, чтобы без конца считать калории, научитесь оценивать следующее: достаточно ли ваше питание натуральное, разнообразное, вкусное, чтобы стимулировать ваше тело и мозг для нормальной жизни? Экспериментируйте с новыми вкусами, они могут стать одним из инструментов получения новых интересных ощущений.

И помните, чем больше вы будете инвестировать в себя положительного и позитивного – тем большую прибыль получите в итоге.

Как Елена Бычкова помогает другим женщинам принять и полюбить себя – смотрите видео:

Читайте также, как бороться с негативом в самый депрессивный месяц в году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Паузы при ответе люди воспринимают как ложь - исследование Как отомстить бывшему: необычные предложения от зоопарков Поп-музыка 80-х и классика хэви-метала снижают тревожность — исследование Ничего не хочу. Как эмоциональное выгорание влияет на жизнь и секс
тело любовь психология
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман"
Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман"

Популярные статьи

Сегодня, 11:37Вкусно

Готовим правильный рис для домашних суши и роллов

Вчера, 19:16Звездно

Оля Полякова подшутила над Алиной Гросу и получила от нее ответ – видео

Вчера, 17:46Вкусно

Пироги и пирожки с капустой: 3 рецепта начинки

Вчера, 15:12Вкусно

Ваш бисквит не получился? Вот 5 ошибок при выпекании

Вчера, 14:52Психо

Рейтинг жен по знаку зодиака: кто лучшая супруга?

Вчера, 13:05Звездно

Очень грустный принц Чарльз проведал больного 99-летнего отца в больнице: фото

Вчера, 11:18Вкусно

Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски

Вчера, 05:19Психо

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Близнецам нужно выдохнуть, а Раков ждет спокойный понедельник

Вчера, 01:03Звездно

"Голос країни": в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления "Алиби" на шоу

21 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 21-27 февраля: все знаки зодиака

21 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Водолею нужно расслабиться, а у Рыб удачный день

21 февраляEvents

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

20 февраляЗвездно

Винник танцевал с Каменских, а Данилко плакал: как прошел пятый эфир шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Секрет раскрыт: кто скрывался в костюме Козы на шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Участница "Маски" заставила плакать Андрея Данилко

20 февраляЗвездно

"Боль каждую минуту": дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала тревожный пост в Instagram

Новости партнеров

Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Кукла Барби из Рамат-Гана. Девушка потенциального новичка Динамо
Кукла Барби из Рамат-Гана. Девушка потенциального новичка Динамо
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять