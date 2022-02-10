Характеристика знаков Зодиака по месяцам и числам для мужчин

Кто по гороскопу ваш мужчина? Какая характеристика у вашего друга, брата или знакомого, исходя из их знаков зодиака по числам и месяцам рождения? Насколько предсказания гороскопа совпадают с действительностью? Эту и другую интересную информацию читайте в статье.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Характеристика знака для мужчины-Овна
Овен находится под влиянием Солнца и Марса, что объясняет пылкость этого знака. Мужчины-Овны мужественны, откровенны, честны и целеустремленны. С ними бывает сложно, так как они достаточно упрямы и очень обидчивы. Они не позволят собой манипулировать, потому что обожают руководить сами. Представители этих знаков среди мужчин всегда стремятся добиться успеха и финансовой независимости.
Далее по теме
Любят Овны яростно, всецело, иногда даже фанатично. Если они встречают ту единственную, мужчины-Овны возносят свою женщину на пьедестал и поклоняются ей. Если же ваш избранник ведет себя не так, стоит задуматься, скорее всего это не любовь, а привязанность.
Также мужчины-Овны склонны к упорству и преувеличению.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Характеристика знака для мужчины-Тельца
При первой встрече он может вам показаться молчаливым. Но, это только первое впечатление. С мужчинами-Тельцами всегда есть, о чем поговорить на абсолютно разные темы. Они достаточно размеренны, любое дело, к которому они приступают должно быть тысячу раз взвешено и обдумано. Тельцы долго раскачиваются, что может вывести из себя. Затем они способны долго и неутомимо работать в выбранном направлении.
Очень упрямы. Мужчины-Тельцы одни из самых верных знаков Зодиака. Найдя свою любовь, они редко изменяют, храня верность и душой, и телом.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Характеристика знака для мужчины-Близнеца
Самые изменчивый знак Знака. Близнецами управляет Меркурий, наделяя их любопытством, легкостью, коммуникабельностью, привлекательностью, и одновременно переменчивостью и непостоянством. Они изобретательны, душа компании, начитаны. Как правило мужчины- Близнецы достигают профессиональных высот.
Стоит помнить, они быстро могут менять работу, место жительства, свои решения, поведение и манеры. Очень влюбчивы. Интересно, по статистике, именно Близнецы изменяют своим партнерам больше среди других знаков Зодиака.
Рак (22 июня – 22 июля)
Характеристика знака для мужчины-Рака
Чувствительный, восприимчивый, эмоциональный человек, который легко поддается перепадам настроения. Склонны к частым жалобам на жизнь. От их эмоционального состояния зависят и все решения, которые будут приняты.
Мужчины-Раки очень романтичны. Они готовят сюрпризы своим вторым половинкам, всегда знают и понят все важные даты и детали.
Финансово Раки независимы. Медленно, но уверенно, они движутся к своей цели. Не любят сорить деньгами, но они у них всегда есть и в приличном количестве.
Лев (23 июля – 21 августа)
Характеристика знака для мужчины-Льва
Само название знака уже говорит о многом. Энергичны, харизматичны, независимы, импульсивны, бесстрашны и всегда стремятся к власти. Мужчины-Львы любят быть покровителями и даже контролировать других людей. Они очень упрямы, тщеславны и горды. Не дай Бог вам когда-нибудь задеть его Эго.
Всегда добиваются своего, чаще всего имеют видное положение в обществе.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Характеристика знака для мужчины-Девы
Представители этого знака достаточно упорны, практичны, внимательны к деталям и чрезмерно рациональны. Мужчины-Девы очень трудолюбивы и терпеливы, а их аккуратности позавидуют многие.
Очень тщательно ухаживают за собой и своим внешним видом. Отношения с Девой – это тот случай, когда вы соберетесь за 15 минут, но не ваш избранник.
Несмотря на это, они не принимают спонтанных решений, а все очень тщательно взвешивают, просчитывают и анализируют.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Характеристика знака для мужчин-Весов
Из представителей этого знака Зодиака получаются отличные дипломаты. Всегда тактичны и беспристрастны по отношению к окружающим, они не выносят конфликтов. Их могут обвинять в двуличии. Но, это только для того, чтобы избежать острых ситуаций.
Мужчины-Весы очень добры, у них хорошо развито чувство справедливости, а также они обладают философским умом.
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Характеристика знака для мужчины-Скорпиона
Один из самых тяжелых знаков Зодиака. Мужчины-Скорпионы могут затаить обиду и припомнить ее вам в самый неподходящий момент. Как правило, они уверенны и решительны, но бороться за место под солнцем способны не все.
Если ваш мужчина будет не удовлетворен жизнью и положением в обществе, скорее всего он будет раздражителен, корыстен и завистлив.
Мужчинам-Скорпионам нужно всегда к чему-то стремиться. Им присущ дух соперничества и борьбы.
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Характеристика знака для мужчины-Стрельца
Жизнерадостны, веселы и очень общительны, Стрельцы, как и Близнецы, не верят в нерушимость уз брака. Измену они считают небольшой интрижкой, которая неспособна разрушить семью.
Они умны, страшные идеологи, эгоистичны, но в тоже время дружелюбны, искренни и прямолинейны. Мужчина-Стрелец всегда будет бороться за справедливость, в глазах окружающих могут показаться резковатыми.
Стоит понимать, что Стрельцы совершенно не злобны и не имеют плохих намерений. Это всего лишь их мировоззрение.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Характеристика знака для мужчины-Козерога
Очень практичный и расчетливый знак. Они могут годами терпеть то, как вы ставите обувь не с правой стороны порога, а с левой. Но в один прекрасный день выльют вам на голову океан негодования, даже если вы и не сразу поймете в чем же разница.
Мужчинам-Козерогам присущ эгоизм и честолюбие. Они достаточно терпеливы, умеют копить деньги, всегда тщательно взвешивают и выжидают удобного случая.
Они прекрасные семьянины, готовы идти на жертвы ради блага родных и близких.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Характеристика знака для мужчины-Водолея
Водолеям достаточно тяжело достигнуть лидерских позиций на работе и в обществе. Все из-за частой нерешительности. Они щедры, свободолюбивы, хорошо осведомлены в политической ситуации страны и миры. Представители этого знака живут будущим.
Любят создавать идеальную картинку своей жизни, семь и следовать ей. Мужчины-Водолее ответственно относятся к созданию семьи, прекрасные отцы и любящие мужья.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Характеристика знака для мужчин-Рыб
Мужчины, рожденные под этим знаком, чувствительны, романтичны и мечтательны. Очень обидчивы. Склонны скрывать свою ранимость от окружающих.
Всегда занимают позиции лидера, ментора, способны влиять на окружающих, хоть и не вполне уверены в себе.
Рыбы достаточно умны, у них богатый внутренний мир, но вам никогда не понять их до конца.
Читайте также:
Любовный гороскоп на 2022 для всех знаков