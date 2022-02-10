Характеристика знаків Зодіаку за місяцями та числами для чоловіків

Замислюєтеся, які особливості та характер мають чоловіки відповідно до знаків Зодіаку? Розповідаємо подробиці

Характер чоловіка за знаками Зодіаку / Фото: dolcegabbana.com

Хто за гороскопом ваш чоловік? Яка характеристика вашого друга, брата чи знайомого, виходячи з їхніх знаків зодіаку за числами та місяцями народження? Наскільки прогнози гороскопа збігаються з реальністю? Цю та іншу цікаву інформацію читайте у статті.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Характеристика знаку для чоловіка-Овна

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Овен знаходиться під впливом Сонця та Марса, що пояснює палкість цього знака. Чоловіки-Овни мужні, відверті, чесні та цілеспрямовані. З ними буває складно, тому що вони досить уперті і дуже уразливі. Вони не дозволять собою маніпулювати, бо люблять керувати самі. Представники цих знаків серед чоловіків завжди прагнуть досягти успіху та фінансової незалежності.

Кохають Овни люто, цілком, іноді навіть фанатично. Якщо вони зустрічають ту єдину, чоловіки-Овни підносять свою жінку на п'єдестал та поклоняються їй. Якщо ж ваш обранець поводиться не так, варто замислитися, швидше за все, це не любов, а прихильність.

Також чоловіки-Овни схильні до завзятості та перебільшення.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Характеристика знака для чоловіка-Тільця

При першій зустрічі він може здатися вам мовчазним. Але це лише перше враження. З чоловіками-Тільцями завжди є про що поговорити на різні теми. Вони досить розмірені, будь-яка справа, до якої вони приступають, має бути тисячу разів зважена і обдумана. Тельці довго розгойдуються, що може вивести із себе. Потім вони здатні довго і невтомно працювати у вибраному напрямку.

Дуже вперті. Чоловіки-Тельці одні з найвірніших знаків Зодіаку. Знайшовши своє кохання, вони рідко зраждуюють, зберігаючи вірність і душею, і тілом.

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Близнюки (22 травня – 21 червня)

Характеристика знака для чоловіка-Близнюка

Найбільш мінливий знак Зодіаку. Близнюками управляє Меркурій, наділяючи їх цікавістю, легкістю, комунікабельністю, привабливістю і одночасно мінливістю і непостійністю. Вони винахідливі, душа компанії, начитані. Як правило чоловіки-Близнюки досягають професійних висот.

Варто пам'ятати, вони швидко можуть змінювати роботу, місце проживання, свої рішення, поведінку та манери. Завжди закохані. Цікаво, за статистикою, саме Близнюки зраджують своїм партнерам більше серед інших знаків Зодіаку.

Рак (22 червня – 22 липня)

Характеристика знаку для чоловіка-Рака

Чутлива, сприйнятлива, емоційна людина, яка легко піддається перепадам настрою. Схильні до частих скарг на життя. Від їхнього емоційного стану залежать і всі рішення, які будуть прийняті.

Чоловіки-Раки дуже романтичні. Вони готують сюрпризи своїм другим половинкам, завжди знають і пам'ятають всі важливі дати та деталі.

Фінансово Раки незалежні. Повільно, але впевнено вони рухаються до своєї мети. Не люблять смітити грошима, але вони у них завжди є й у пристойній кількості.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Характеристика знаку для чоловіка-Лева

Сама назва знака вже говорить багато про що. Енергійні, харизматичні, незалежні, імпульсивні, безстрашні і завжди прагнуть влади. Чоловіки-Леви люблять бути покровителями і навіть контролювати інших людей. Вони дуже вперті, пихаті та горді. Не дай Бог вам колись зачепити його.

Завжди домагаються свого, найчастіше мають чільне становище у суспільстві.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Характеристика знака для чоловіка-Діви

Представники цього знака досить завзяті, практичні, уважні до деталей та надмірно раціональні. Чоловіки-Діви дуже роботящі і терплячі, а їх акуратності позаздрять багато хто.

Дуже ретельно доглядають за собою та своїм зовнішнім виглядом. Відносини з Дівою – це той випадок, коли ви зберетеся за 15 хвилин, але не ваш обранець.

Попри це вони не приймають спонтанних рішень, а всі дуже ретельно зважують, прораховують та аналізують.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Характеристика знаку для чоловіка-Терези

З представників цього знаку Зодіаку виходять чудові дипломати. Завжди тактовні і неупереджені до оточуючих, вони не виносять конфліктів. Їх можуть звинувачувати у дволичності. Але це тільки для того, щоб уникнути гострих ситуацій.

Чоловіки-Терези дуже добрі, у них добре розвинене почуття справедливості, а також вони мають філософський розум.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Характеристика знаку для чоловіка-Скорпіона

Один із найважчих знаків Зодіаку. Чоловіки-Скорпіони можуть приховати образу і пригадати її вам у самий невідповідний момент. Як правило, вони впевнені та рішучі, але боротися за місце під сонцем здатні не всі.

Якщо ваш чоловік буде незадоволений життям і становищем у суспільстві, швидше за все він буде дратівливий, корисливий і заздрісний.

Чоловікам-Скорпіонам треба завжди чогось прагнути. Їм властивий дух суперництва та боротьби.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Характеристика знаку для чоловіка-Стрільця

Життєрадісні, веселі і дуже товариські, Стрільці, як і Близнюки, не вірять у непорушність кайданів шлюбу. Зраду вони вважають невеликою інтрижкою, яка не здатна зруйнувати сім'ю.

Вони розумні, страшні ідеологи, егоїстичні, але в той же час дружні, щирі та прямолінійні. Чоловік-Стрілець завжди боротиметься за справедливість, в очах оточуючих можуть здатися різкими.

Варто розуміти, що Стрільці зовсім не злі і не мають поганих намірів. Це лише їхня думка.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Характеристика знаку для чоловіка-Козерога

Дуже практичний та розважливий знак. Вони можуть роками терпіти те, як ви ставите взуття не з правого боку порога, а з лівого. Але одного дня виллють вам на голову океан обурення, навіть якщо ви і не відразу зрозумієте в чому ж різниця.

Чоловікам-Козерогам притаманний егоїзм та честолюбство. Вони досить терплячі, вміють збирати гроші, завжди ретельно зважують і вичікують зручного випадку.

Вони чудові сім'янини, готові йти на жертви заради блага рідних та близьких.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Характеристика знака для чоловіка-Водолія

Водоліям досить важко досягти лідерських позицій на роботі та в суспільстві. Все через часту нерішучість. Вони щедрі, волелюбні, добре обізнані у політичній ситуації країни та світи. Представники цього знаку мешкають майбутнім.

Люблять створювати ідеальну картинку свого життя, сім і слідувати їй. Чоловіки-Водолії відповідально ставляться до створення сім'ї, прекрасні батьки та люблячі чоловіки.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Характеристика знаку для чоловіка-Риби

Чоловіки, народжені під цим знаком, чутливі, романтичні та мрійливі. Дуже уразливі. Схильні приховувати свою ранимість від оточуючих.

Завжди займають позиції лідера, ментора, здатні впливати на оточуючих, хоч і не цілком упевнені у собі.

Риби досить розумні, мають багатий внутрішній світ, але вам ніколи не зрозуміти їх до кінця.

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