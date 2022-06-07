Елена Зеленская объяснила, что будет с украинцами, если мир привыкнет к войне

Первая леди Украины рассказала, что наш народ не готов отдать свою территорию в обмен на "русский мир". Читайте подробности интервью американскому телеканалу

Елена Зеленская рассказала о том, что происходит в Украине / Фото: president.gov.ua

Елена Зеленская активно дает интервью иностранным СМИ, чтобы разъяснить, что на самом деле происходит в Украине, и признаться, что сейчас делает и как помогает украинцам. Так, первая леди Украины призвала мир не привыкать к войне России против Украины в интервью американскому телеканалу ABС.

Зеленская дала новое интервью в Киеве, 40-минутный разговор прервала воздушная тревога, за чем могли наблюдать американские зрители.

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Мне очень хочется, чтобы весь мир, и американцы тоже, не привыкали к этой войне. Да, от вас она далеко, долго длится, и от нее можно устать, но, пожалуйста, не привыкайте, потому, что, если все привыкнут, эта война не кончится никогда. Не привыкайте к боли. И когда вы начинаете думать, что для этой войны могут быть какие-то причины, значит, вы в зоне российской пропаганды. Будьте внимательны, слушайте правду, – объяснила она.

Елена Зеленская дала интервью американскому телеканалу ABC / Фото: president.gov.ua

В интервью Зеленская подчеркнула, что Украина не будет уступать свои территории в обмен на так называемый "мир". Эта риторика и призывы уже стали звучать на международной арене, что ошеломляет.

Мы не готовы уступать свои территории. Нельзя потерять свои территории и быть спокойными в дальнейшем. Агрессор не остановится на части нашей территории, не остановится, пока не уничтожит нас. Так что у нас нет выбора – мы должны бороться за свою независимость, – отметила Зеленская.

Елена Зеленская дала интервью американскому телеканалу ABC / Фото: president.gov.ua

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Первая леди убеждена, что украинцы смогут выстоять в этой войне. Также она объяснила, какие ужасы сейчас переживают украинцы, в том числе дети. Она рассказала, что детям приходится хоронить своих родителей, которых убили оккупанты. Такой случай зафиксирован на Киевщине.

Зеленская отметила, что главная цель России – это уничтожить украинцев и все то, что отличает нас от них.

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