Зеленская объяснила, на что потратил деньги президент Украины, полученные от Словакии

Правительство Словакии наградило Владимира Зеленского государственной наградой, которая включала почетное звание и денежную сумму. Что купил президент Украины – в статье

Елена Зеленская рассказала о важной инициативе по спасению новорожденных деток / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская дала интервью украинским телеканалам, в котором поговорила с журналистами обо всех неотложных проектах помощи украинцам – от создания Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки до вопросов о личной жизни.

В интервью Зеленская рассказала, что от Министерства здравоохранения ее команда получила информацию о нехватке инкубаторов для новорожденных, особенно для тех деток, которые родились преждевременно. Первая леди Украины отметила, что они уже наладили сотрудничество с французскими организациями, организацией "Врачи без границ", оплатили уже четыре инкубатора, которые направили в Харьковскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.

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Елена рассказала, что президент Украины также присоединился к этому проекту. Дело в том, что правительство Словакии наградило Владимира Зеленского государственной наградой, которая включала звание и денежное вознаграждение. Эту сумму президент сразу направил на закупку дополнительных (4-6) инкубаторов для роддомов.

Зеленская уточнила, что эти аппараты могут работать без электроэнергии, так как в нынешних условиях непонятно, когда и где они пригодятся и в каких условиях будут необходимы медикам.

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Вам будет интересно узнать, что сейчас делает Елена Зеленская и как помогает украинцам.