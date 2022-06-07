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Олена Зеленська пояснила, що буде з українцями, якщо світ звикне до війни

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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7 червня, 12:17
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Перша леді України розповіла, що наш народ не готовий віддати свою територію за "російський мир". Читайте подробиці інтерв'ю американському телеканалу
Олена Зеленська розповіла про те, що відбувається в Україні
Олена Зеленська розповіла про те, що відбувається в Україні

Олена Зеленська активно дає інтерв'ю іноземним ЗМІ, щоб роз'яснити, що насправді відбувається в Україні, та зізнатися, що зараз робить і як допомагає українцям. Так, перша леді України закликала світ не звикати до війни Росії проти України в інтерв'ю американському телеканалу ABС.

Зеленська дала нове інтерв'ю у Києві, 40-хвилинну розмову перервала повітряна тривога, за чим могли спостерігати американські глядачі.

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Мені дуже хочеться, щоб весь світ, і американці також, не звикали до цієї війни. Так, від вас вона далеко, довго триває, і від неї можна втомитися, але, будь ласка, не звикайте, тому що якщо всі звикнуть, ця війна не закінчиться ніколи. Не звикайте до болю. І коли ви починаєте думати, що для цієї війни можуть бути якісь причини, це означає, що ви в зоні російської пропаганди. Будьте уважними, чуйте правду, – пояснила вона.

Олена Зеленська дала інтерв'ю американському телеканалу ABC
Олена Зеленська дала інтерв'ю американському телеканалу ABC

В інтерв'ю Зеленська наголосила, що Україна не поступатиметься своїми територіями в обмін на так званий "мир". Ця риторика та заклики вже стали звучати на міжнародній арені, що приголомшує.

Ми не готові поступатися своїми територіями. Не можна втратити свої території та бути спокійними надалі. Агресор не зупиниться на частині нашої території, не зупиниться, доки не знищить нас. Тож у нас немає вибору – ми повинні боротися за свою незалежність, – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська дала інтерв'ю американському телеканалу ABC
Олена Зеленська дала інтерв'ю американському телеканалу ABC

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Перша леді переконана, що українці зможуть вистояти у цій війні. Також вона пояснила, які жахи наразі переживають українці, зокрема діти. Вона розповіла, що дітям доводиться ховати батьків, яких убили окупанти. Такий випадок зафіксовано на Київщині.

Зеленська зазначила, що головна мета Росії – знищити українців і все те, що відрізняє нас від них.

Вам буде цікаво дізнатися, про що розповідала Олена Зеленська:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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