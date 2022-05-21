Елена Зеленская призналась, что сейчас делает и как помогает украинцам

Война в Украине приведет, мягко говоря, к неимоверным негативным последствиям. Об этом Елена Зеленская рассказала в совместном интервью с мужем в эфире YouTube-канала "Украина 24". Первая леди Украины объяснила журналистам в чем заключается ее инициатива по запуску национальной программы по оказанию психологической помощи пострадавшим от войны в нашей стране.
Я начинаю большой проект – Национальная программа психологической поддержки украинцев. Потому что мы все ощутили психологическое давление. Почти каждый из нас, мы в этом уверены, может иметь психологические проблемы. И во время войны, и после ее окончания, – рассказала Зеленская.
Первая леди обратила внимание, что сейчас ее команда выделяет несколько групп людей, наиболее нуждающихся в поддержке:
- Дети
- Люди, которые остались без жилья
- Люди, которые потеряли близких
- Военные
Елена объяснила, что на посттравматическое расстройство будет страдать огромное количество украинцев после войны.
Если сейчас мы ничего не сделаем, глобальной системы психологической помощи, мы можем получить плохие последствия и сразу после войны, и даже через 10 лет и далее.
Первая леди отметила, что она и ее команда развернули огромную работу в этом направлении. Украина получила поддержку ВОЗ, а также будут внедряться и адаптироваться программы США и Израиля по работе с военными, прошедшими войну.
Ранее мы рассказывали, что Елена Зеленская призвала дать Украине оружие в беседе с британскими журналистами.