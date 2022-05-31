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Елена Зеленская рассказала, куда можно отправить детей на лето

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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31 мая, 18:46
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Из-за войны в Украине миллионы детей вынуждены учиться дистанционно. С приходом лета перед родителями возникла еще одна проблема – как быть с каникулами
Куда отправить детей на лето во время войны - один из главных вопросов, который волнует родителей
Куда отправить детей на лето во время войны - один из главных вопросов, который волнует родителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская дала интервью украинским телеканалам, в котором рассказала, на что потратил деньги президент Украины, полученные от Словакии. Также первая леди Украины объяснила, что делать родителям с детьми летом и есть ли возможность отправить их в лагерь.

Детские лагеря заработают! Не все (их у нас более 3 тысяч) и не во всех регионах, а только там, где безопасно. Но после тяжелой весны мы должны дать детям лето, возможность отдохнуть и оздоровиться, – рассказала Зеленская.

Чтобы решить, в какие лагеря отправлять деток, создано специальный штаб. Специалисты работают над тем, чтобы обеспечить работу и функциональность детских лагерей и за границей. Для этого Зеленская ведет переговоры с первыми леди разных стран.

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Также Елена ответила журналистам, что ее дети лето проведут с ней вместе. Она с сожалением рассказала, что их с Владимиром младший сын Кирилл очень хочет снова вернуться к друзьям, но сейчас это невозможно из-за безопасности семьи президента.

Старшая дочь Зеленских, 17-летняя Александра, в этом году заканчивает школу и летом будет готовиться к поступлению в вуз. Первая леди отметила, что дочь самостоятельно выбрала гуманитарное направление украинского учебного заведения. Куда именно хочет поступать Александра Зеленская не рассказала, уточнив, что дочь просила пока не раскрывать карт.

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Вам будет интересно узнать, что Елена Зеленская показала видео, о чем мечтают украинцы в Польше.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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