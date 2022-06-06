Пожизненно аккредитованные на войну: Зеленская рассказала, сколько журналистов погибло в Украине

В День журналиста первая леди вспомнила тех храбрых работников СМИ, которые отдали свои жизни за то, чтобы мир знал правду о войне в Украине

Первая леди рассказала, сколько журналистов погибло во время войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 6-го июня в Украине отмечают День журналиста. Елена Зеленская опубликовала в своих соцсетях письмо-памяти работников средств массовой информации, которые были убиты российской армией.

Мы уже не прочтем их новых текстов. Не увидим новых репортажей. Они пожизненно аккредитованы на войну. Журналисты, погибшие из-за нападения России, сегодня должны праздновать свой профессиональный день, – написала первая леди Украины.

Вместо этого, сегодня мы вспоминаем людей, которые пытались рассказать правду миру о войне в Украине и отдали за это свои жизни.

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...Мы их вспоминаем – Евгения Бабеля, 78-летнего военного журналиста, скончавшегося после многодневных пыток в плену у российских военных. Всегда улыбающегося Александра Махова, сделавшего предложение любимой и погибшему на передовой под Изюмом. Веру Гирич, которая не уехала из Киева, документируя события в городе, и в ее дом попала ракета.

Также Елена Зеленская рассказала, что сегодня мы вспоминаем не только украинских медийщиков, но и французского журналиста Фредерика Леклерка, которого расстреляли россияне с колонной мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться; ирландского оператора Пьера Закжевски, который прошел Ирак, Афганистан, Сирию, а погиб в Киевской области; американца Брента Рено, который попал в засаду под Ирпенем; литовца Мантаса Кведаравичюса, которого взяли в плен, а потом расстреляли под Мариуполем.

Более тридцати медийщиков уже не вернутся с войны. И сотни рискуют жизнью каждый день, чтобы мир узнавал правду о российских зверствах. Чтобы Украина не сходила с первых страниц. Чтобы каждое утро мы знали, какая была ночь для страны.

Первая леди Украины поблагодарила журналистов за то, что борются за свободу слова и верховенство правды в мире.

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