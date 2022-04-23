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Канадская программа CUAET для переезда: ТОП-5 ошибок при подаче документов

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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23 апреля, 10:22
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Эмиграционный эксперт рассказала о популярных ошибках украинцев при заполнении заявки на получение разрешения CUAET
Канадская программа CUAET для переезда
Канадская программа CUAET для переезда / Фото: Коллаж: Сегодня

"Никогда еще условия для получения временного статуса резидента в Канаде не были такими простыми", – говорят эмиграционные эксперты, вспоминая программу CUAET, которая является разрешением на экстренный въезд в Канаду. С CUAET украинцы официально трудоустроятся, получат медицинскую помощь и смогут учиться. Программа популярна среди людей, мечтавших о Канаде. Эмиграционный эксперт Оксана Карбованец рассказала в Instagram о ТОП-5 ошибках, которые регулярно совершают украинцы, заполняя форму.

ТОП-5 ошибок:

  1. Каждому члену семьи нужно заполнять отдельную анкету. Если несовершеннолетний ребенок вписан в паспорт родителей, ему тоже необходима отдельная заявка.
  2. Пропуска в вашей карьерной истории во время заполнения заявки не допускается. Если вы не работали в конкретный период – укажите это.
  3. В пункте Residential address необходимо указывать фактическое место проживания на момент подачи документов, а не прописку.
  4. Если вы мама и планируете переехать с детьми в Канаду, сделайте разрешение от отца на въезд в страну, заверенный нотариусом. Въезд с ребенком невозможен, если разрешение отца отсутствует.
  5. Все документы, прикрепленные к заявке, должны быть на английском или на французском языке. Рекомендуется переводить их в сертифицированного переводчика.

Мы также рассказывали, что украинцам подарят 5-дневное проживание в премиальных отелях Hilton.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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