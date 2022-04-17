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Большие расходы и снег в апреле! Плюсы и минусы проживания в Канаде – рассказала местная

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17 апреля, 11:58
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Украинка Татьяна Карбованец 6 лет живет в Канаде. "Сегодня" рассказала о реалиях жизни с которыми приходится смиряться

Массовый переезд украинцев за границу из-за войны продолжается. Канада – одна из стран, облегчившая правила въезда гражданам Украины. "Сегодня" расспросили плюсы и минусы проживания в стране эмиграционного эксперта Татьяну Карбованец, которая 6 лет живет в Канаде с семьей. Сначала они жили в Торонто, но переехали в Калгари (провинции Альберте).

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Плюсы

  • Канада – страна возможностей

В Канаде высокий уровень жизни, дохода и возможностей. Имея востребованную профессию, вы добьетесь карьерной вершины и будете получать высокую зарплату. Минимальная заработная плата в Канаде – примерно 30 тыс. долларов в год, а средняя – 60 тыс. долларов. Вы и 150 тыс. долларов сможете зарабатывать, если выбрали востребованную профессию, например, в ІТ-сфере. Но и расходы в Канаде немалые.

Приблизительно 100 тыс. долларов в год достаточно для комфортной жизни одной семьи. Вы сможете выплачивать ипотеку и прочие расходы, но забудьте о накоплении, – отметила Татьяна.

/ Фото: pexels.com

  • Бесплатная медицина

Бесплатное медицинское страхование доступно практически всем временным и постоянным резидентам Канады. Татьяна осталась довольна предоставленными медицинскими услугами за последние 6 лет. По сравнению с Украиной, в Канаде отсутствуют частные клиники – только государственные, оказывающие бесплатную медицинскую помощь.

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  • Развитый мультикультурализм

Канада радостно встречает людей из разных культур и национальностей, как родных. Новоприбывшие не чувствуют себя ограниченными: у них одинаковые права и возможности, как у жителей страны.

В эмигрантов не будет ощущения, что они второй сорт или низший класс, – говорит Татьяна.

/ Фото: Ukraine Now

  • Высокий уровень образования

Канадцы удовлетворены уровнем образования: от начальной школы – до университета. Высшее образование в Канаде платное. У резидентов и граждан есть возможность получить студенческий заем или стипендию. Обучение в школах бесплатное.

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В Канаде есть государственные, религиозные и частные школы. В отличие от США, здесь лучший уровень образования в государственных и религиозных школах, чем в частных , – говорит Татьяна.

Минусы

  • Резкое смена погоды и холодный климат

В городах Канады нет идеального климата. Во многих провинциях систематически неблагоприятная погода: длительнее зима, чем в Украине или большое количество дождливых дней. Татьяна живет в городе Калгари с уникальным климатом, которое называют солнечной столицей Канады.

В Калгари уникальный климат. Жители любят его за шинук – теплый ветер из Тихого океана, поднимающий температуру воздуха до 30 градусов за несколько часов. Резкая смена погоды – нормальное явление: утром может быть -5 градусов, а вечером +18, – говорит Татьяна.

15 апреля Татьяна опубликовала сторис в Instagram, продемонстрировав типичное канадское резкое изменение погоды. И это апрель месяц!

/ Фото: скриншот

  • Необходима машина для комфорта

Канадцам, живущим в пригороде, сложно обойтись без авто. Большинство имеют автомобили, чтобы быстрее доехать до места назначения.

Люди, живущие в центре Калгари, без проблем пользуются общественным транспортом. Он курсирует часто. Канадцам в пригороде сложнее – транспорт курсирует реже, а один маршрут может объезжать несколько районов. Представьте, на машине вы доедете за 10 мин, а на автобусе за 1 час, – отмечает Татьяна.

  • Дорогое страхование авто

Жителям Канады на авто не миновать оплаты за страхование. Для начинающего водителя страхование будет стоить примерно 450 долларов ежемесячно. Стоимость формируется учитывая город и район в котором живете, опыт за рулем, историю вождения и сколько людей из семьи будет пользоваться авто.

Страхование авто в европейских странах дешевле , – отмечает Татьяна.

  • Дорогие путешествия в Европу

Перед переездом в Канаду, посетите страны Европы, которые давно мечтали увидеть. Путешествовать из канадских городов – удовольствие не из дешевых. Например, приблизительная цена билета из Торонто в Милан в обе стороны – 23 тыс. гривен.

Для канадцев поехать в Европу – это роскошь , – говорит Татьяна.

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