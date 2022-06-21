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Как не сойти с ума во время войны – советы психолога

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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21 июня, 10:15
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Вы снизите уровень напряженности в стрессовых ситуациях, воспользовавшись рекомендациями
Как продолжать жить во время войны - совет психолога
Как продолжать жить во время войны - совет психолога / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны у украинцев усилилась тревожность, страх и ощущение постоянной опасности. Сирены, бомбардировки и ежедневные новости повлияли негативно даже на стрессоустойчивых людей. Как поддержать психологическое здоровье во время военного положения в течение дня, рассказали в телеграм-канале "Психологическая поддержка".

Утро

Психолог Александр Аврамчук рекомендует подготовить тревожный чемоданчик. Но и не забывать о типичных утренних процедурах, которые до войны были в удовольствие.

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Проверьте, собраны ли необходимые вещи и чемоданчик в случае быстрого реагирования. Подготовленные вещи и их размещение под рукой уменьшают панику при необходимости действовать быстро. Сделайте типичную зарядку, любые физические упражнения на растягивание хотя бы до 5 минут: после сна тело может находиться в состоянии напряжения. Физическая активность и растяжки активизируют не только сердечно-сосудистую систему и мышцы, но парасимпатическую нервную систему, – отметил Александр Аврамчук.

Релакс утром и сытный прием пищи перед напряженным рабочим днем – необходимы каждому.

Сделайте то, что обычно тонизирует вас и доставляет удовольствие: включите любимую музыку, просмотрите старые фото, напишите и поинтересуйтесь, как дела у родных и друзей. Позавтракайте: это самый важный прием пищи в течение дня. Выпейте стакан воды (по возможности теплой или комнатной температуры), – отметил Александр Аврамчук.

Основная часть дня

В течение дня не забывайте жить, наслаждаясь моментами. Да-да, именно "жить", ведь многие украинцы во время войны отложили жизнь на потом. Делайте короткие паузы между заданиями: несколько минут отдыха помогут восстановиться и продолжить плодотворную работу без стресса. Будьте социально активны: не избегайте общения с людьми. А еще поддерживайте порядок дома и на рабочем месте.

Психолог Александр Аврамчук рекомендует по завершению основной части дня не игнорировать 4 совета:

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  1. Записывайте в заметки дела, сделанные в течение дня.
  2. Устройте разговор с ментором, руководителем или другом, если у вас социально активная работа (например, волонтерство) и нуждаетесь в восстановление.
  3. Позвоните своим близким и поинтересуйтесь, как у них дела.
  4. Восстановите жизненный ресурс – сделайте что-нибудь приятное для себя.

Вечер

После напряженного дня отдохните и сформируйте список дел на завтра. Не забудьте и о военных must do.

Сделайте вечернюю зарядку или упражнения по йоге, медитацию, почитайте (желательно не новости) и т.д. Запишите несколько дел (3-5, не более, которые планируете завтра сделать), если обстоятельства не изменятся. Проверьте, все ли на месте из вещей, которые планируете завтра одеть или взять с собой (включая чемодан для быстрого реагирования). Подготовьте место для сна: не ложитесь спать голодными; старайтесь ложиться спать в одно и то же время, – отметил Александр Аврамчук.

Раньше рассказывали, почему материться полезно во время войны – ответ психолога.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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