Як не з'їхати з глузду під час війни – поради психолога

Ви знизите рівень напруженості в стресових ситуаціях, скориставшись рекомендаціями

Як продовжувати жити під час війни - порада психолога / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни в українців посилилася тривожність, страх та відчуття постійної небезпеки. Сирени, бомбардування та щоденні новини вплинули негативно навіть на стресостійких людей. Як підтримати психологічне здоров’я під час воєнного стану протягом дня, розповіли в телеграм-каналі "Психологічна підтримка".

Ранок

Психолог Олександр Аврамчук рекомендує підготувати тривожну валізку. Але й не забувати про типові ранкові процедури, які до війни дарували задоволення.

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Перевірте, чи зібрані необхідні речі та валізка на випадок швидкого реагування. Підготовлені речі та їхнє розміщення під рукою зменшують паніку в разі необхідності діяти швидко. Зробіть типову зарядку, будь-які фізичні вправи на розтягування хоча б до 5 хвилин: після сну тіло ще може перебувати у стані напруження. Фізична активність та розтяжки активізують не тільки серцево-судинну систему та м’язи, але й парасимпатичну нервову систему, – зауважив Олександр Аврамчук.

Релакс зранку та ситний прийом їжі перед напруженим робочим днем – необхідні кожному.

Зробіть те, що зазвичай тонізує вас і приносить задоволення: увімкніть улюблену музику, перегляньте старі фото, напишіть та поцікавтесь, як справи у рідних та друзів. Поснідайте: це найважливіший прийом їжі впродовж дня. Випийте склянку води (за можливості теплої чи кімнатної температури), – зауважив Олександр Аврамчук.

Основна частина дня

Впродовж дня не забувайте жити, насолоджуючись моментами. Так-так, саме "жити", адже багато українців під час війни відклали життя на потім. Робіть короткі паузи між завданнями, які виконуєте: кілька хвилин відпочинку допоможуть відновитися та продовжити плідну роботу без стресу. Будьте соціально активними: не уникайте спілкування з людьми. А ще підтримуйте порядок в оселі та на робочому місці.

Психолог Олександр Аврамчук рекомендує після завершення основної частини дня не ігнорувати 4 поради:

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Записуйте в нотатки справи, зроблені протягом дня. Влаштуйте розмову з ментором, керівником чи другом, якщо маєте соціальноактивну роботу (наприклад, волонтерство) та потребуєте відновлення. Зателефонуйте своїм близьким та поцікавтеся, як у них справи. Відновіть життєвий ресурс – зробіть щось приємне для себе.

Вечір

Після напруженого дня відпочиньте та сформуйте список справ на завтра. Не забудьте й про воєнні must do.

Зробіть вечірню зарядку або вправи з йоги, медитацію, почитайте (бажано не новини) тощо. Запишіть кілька справ (3-5, не більше, які плануєте завтра зробити), якщо обставини не зміняться. Перевірте, чи все на місці з речей, які плануєте завтра одягнути чи взяти з собою (включно з валізкою для швидкого реагування). Підготуйте місце для сну: не лягайте спати голодними; намагайтеся лягати спати в один той самий час, – зауважив Олександр Аврамчук.

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