Военный блогер объяснил, что делать если "накрывает"

В интервью программе "Зірковий шлях" телеканала "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", военный блогер и журналист Тарас Билка рассказал, как не паниковать, когда вокруг звучат тревожные новости

Как справиться со стрессом и резкими перепадами настроения / Фото: unsplash.com

Чувство страха резко сменяется радостью, летняя гроза вызывает мелкую дрожь в теле, а от веселого эпизода любимого сериала вы начинаете рыдать? Военный блогер и журналист Тарас Билка объяснил, что это абсолютно нормальное состояние. Дело в том, что нашей психике свойственны колебания.

Мы ведь не можем все время держать психику в состоянии победы и по вектору двигаться вверх. Также не можем постоянно находиться на плато, потому что, на мой взгляд, никакой стабильности в мире в принципе не существует. У людей есть два пути – развиваться или деградировать. Деградировать никого не устраивает, поэтому мы должны развиваться. То же самое происходит с психикой: мы не можем постоянно удерживаться в состоянии победы и подъема. Поэтому хочешь или нет, но эти психологические качели будут. Могу посоветовать больше соблюдать информационную диету и вообще воздерживаться от соцсетей, потому что абсолютная паника разводится прежде всего через них, – отметил блогер.

Если вы чувствуете, что вас все-таки "накрывает", Тарас советует переключиться на вещи, которые доставляют вам удовольствие. Иногда это могут быть совсем обыденные дела.

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Например, банально сварить борщ или выполоть огород. Иногда помогает рисование или послушать музыку. Иногда просто чтение. Да, в условиях войны, когда ты находишься в постоянном стрессе, выделить полчаса на чтение сложно. Но это действительно очень перезагружает мозг и помогает прогнать депрессию, – рассказал военный блогер в эфире программы.

Больше видео программы "Зірковий шлях" смотрите по ссылке.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" сейчас выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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